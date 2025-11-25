  1. Clients Privés
Ligue des champions Le PSG peut s’appuyer sur un improbable meilleur buteur

Gregoire Galley

25.11.2025

Le milieu portugais Joao Neves, incarnation de la jeunesse conquérante du Paris SG, n'en finit plus d'impressionner et de marquer, un atout non négligeable au moment de recevoir Tottenham en Ligue des champions mercredi (21h00).

Joao Neves est l’incarnation de la jeunesse conquérante du Paris SG.
Joao Neves est l’incarnation de la jeunesse conquérante du Paris SG.
ats

Agence France-Presse

25.11.2025, 14:52

Parmi les retours de blessure des dernières semaines, celui de Joao Neves a été discret, mais sans doute tout aussi important que les autres. Car à 21 ans, l'activité et l'efficacité de ce joueur au physique pourtant peu imposant (1,74 m) sont précieuses pour une équipe championne d'Europe qui peine à retrouver la plénitude de sa saison dernière.

Touché à l'ischio-jambier, Neves a dû ronger son frein de la mi-septembre à la fin octobre, observant les résultats en dents de scie de ses coéquipiers: défaite contre Marseille (1-0), matches nuls contre Lille (1-1) et Strasbourg (3-3)... Et ses premières minutes de reprise, entrant en cours de rencontre, ont été frustrantes contre Lorient (1-1) et le Bayern Munich (défaite 2-1). Mais son retour comme titulaire a coïncidé avec des victoires, contre Nice (1-0), Lyon (3-2) et Le Havre (3-0). Pas tout à fait un hasard...

Joao Neves est complémentaire de l'autre relayeur Fabian Ruiz, plus grand et plus lent. Maillot rentré dans le short - une habitude gardée d'une obligation de son centre de formation dans le sud du Portugal -, Neves  est un travailleur infatigable à la récupération, doué techniquement et malin dans ses passes entre les lignes... Seul signe de ses 21 ans, il s'en remet encore beaucoup au chef d'orchestre Vitinha, situé un cran plus bas.

Ligue 1. Marseille dévore Nice et met le PSG sous pression

Ligue 1Marseille dévore Nice et met le PSG sous pression

Renard des surfaces

Autre apport essentiel et spectaculaire, les buts. Des trois milieux, Joao Neves est désormais celui qui met le plus en pratique les principes de projection prônés par l'entraîneur Luis Enrique, avec six buts déjà cette saison en seulement neuf matches joués. Il est le meilleur buteur du PSG pour l'instant.

Le Portugais avait notamment marqué les esprits par un triplé extraordinaire fin août contre Toulouse (6-3): deux retournés acrobatiques et une frappe lointaine en pleine lucarne.

Il ne s'en est pas contenté et a aussi marqué pour redonner espoirs aux siens contre le Bayern, offrir la victoire à Lyon dans les derniers instants de la rencontre et enfoncer Le Havre.

Retournés, tirs lointains, but de la tête et en renard des surfaces: Joao Neves a montré une panoplie digne d'un numéro 9. Il a raconté avoir travaillé des gestes de buteur depuis sa tendre enfance sur les pelouses de Tavira (sud du Portugal), et souvent encore à l'entraînement au Campus PSG. «J'essaie d'être intelligent» dans les déplacements, a-t-il aussi expliqué.

La saison dernière aussi avait été remarquable sur le plan statistique, avec sept buts et 10 passes décisives. C'est peut-être dans ce domaine des «passes dé» que Neves peut faire mieux cette saison, puisqu'il n'en a tout simplement pas réussi. Contre Le Havre néanmoins, certaines inspirations ont débouché sur des caviars, gâchés par ses coéquipiers.

Joao Neves fait preuve d'une détermination étonnante, comme lorsqu'il disait sans ciller, avant le huitième de finale de Ligue des champions contre Liverpool la saison dernière, que le PSG était une meilleure équipe... avant de le prouver sur le terrain (0-1, 1-0, qualification aux tirs aux buts).

«C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe actuellement. Peu importe qui marque, on veut juste gagner», a estimé mardi l'attaquant du PSG Khvicha Kvaratskhelia. Sur le plan relationnel, parler les quatre langues utilisées dans le vestiaire (portugais, français, espagnol, anglais) a vite rendu «Joyau» Neves incontournable auprès de ses coéquipiers.

En dehors des terrains, il n'a pas froid aux yeux, allant sur le délicat terrain de l'engagement citoyen. Dans une vidéo produite par les autorités portugaises à la mi-novembre, Neves a incité ses compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales pour l'élection présidentielle de janvier.

