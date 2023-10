Le Paris Saint-Germain a bien redressé la barre après la claque reçue à Newcastle. Lors de la 3e journée de Ligue des champions, il a battu l'AC Milan 3-0 pour prendre la tête du groupe F.

PSG – Milan 3-0 UEFA Champions League, Groupe F, Matchday 3 25.10.2023

Les champions de France l'ont emporté grâce à des réussites de Mbappé (32e), Kolo Muani (53e) et Lee (89e). Ils totalisent ainsi 6 points, alors que les rossoneri – qui étaient privés d'Okafor blessé – n'en ont que 2. Le retour dans deux semaines sera crucial pour les Milanais, qui n'ont pas marqué le moindre but en trois parties.

Dans ce groupe considéré comme le plus relevé de la compétition, le Newcastle de Fabian Schär n'a pas prolongé l'euphorie de sa victoire 4-1 contre le PSG. Dans un St-James Park médusé, les Magpies ont été battus 1-0 par le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, excellent mercredi et aussi un peu chanceux puisqu'il a été sauvé deux fois par ses montants. Nmecha (45e) a inscrit le but décisif. Les deux clubs comptent ainsi 4 points.

Newcastle – Dortmund 0-1 UEFA Champions League, Groupe F, Matchday 3 25.10.2023

Le maximum pour le Barça

Le FC Barcelone a fait le plein dans le groupe H en battant Shakhtar Donetsk 2-1 à domicile. Les hommes de Xavi ont marqué par Ferran Torres (28e) et Fermin Lopez (36e). Les visiteurs ont réagi par Sudakov (62e), profitant d'une certaine suffisance des blaugrana. Porto s'est imposé 4-1 à Anvers et est 2e du groupe avec 6 points.

Antwerp – Porto 1-4 UEFA Champions League, Groupe H, Matchday 3 25.10.2023

Une surprise s'est produite dans le groupe E : Feyenoord Rotterdam a largement battu la Lazio 3-1. Les Néerlandais comptent ainsi 6 points, contre 4 pour les Italiens. Le Celtic Glasgow (1 pt) et l'Atlético Madrid (5 pts) se sont séparés sur un nul 2-2.

Celtic – Atlético 2-2 UEFA Champions League, Groupe E, Matchday 3 25.10.2023

