Ligue des champions Le PSG en favori à Leverkusen et choc dans le nord de Londres

ATS

20.10.2025 - 11:26

La 3e journée de Ligue des champions est au programme mardi. Tenant du trophée, le Paris Saint-Germain (3e/6 points) se déplacera dès 21h00 en Allemagne pour aller y affronter le Bayer Leverkusen (25e/2 pts).

Bradley Barcola et le PSG tenteront la passe de trois en Allemagne.
Bradley Barcola et le PSG tenteront la passe de trois en Allemagne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.10.2025, 11:26

Les champions de France, pourtant handicapés par de nombreuses absences sur blessure, ont parfaitement réussi leur entrée dans la compétition avec deux succès, 4-0 à domicile contre Atalanta et 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone. Face au Bayer, qui a fait jusqu'ici deux nuls, le PSG sera favori.

Ligue des champions. Le PSG couche le Barça dans le duel des costauds !

Ligue des championsLe PSG couche le Barça dans le duel des costauds !

Leader de Premier League et vainqueur de ses deux premières rencontres de C1, Arsenal (5e/6 pts) voudra enchaîner (21h00) avec la venue de l'Atlético de Madrid (10e/3 pts). Les Espagnols ne constitueront cependant pas une proie facile pour les Gunners.

D'autres candidats à la victoire finale seront aussi en lice. A 18h45, Barcelone (16e/3 pts) accueillera les Grecs d'Olympiakos (29e/1 pt). Plus tard (21h00), Manchester City (8e/4 pts) se déplacera sur la pelouse de Villarreal (26e/1 pt) alors que l'Inter Milan (4e/6 pts) de Yann Sommer et Manuel Akanji ira défier l'Union Saint-Gilloise (20e/3 pts) de Marc Giger en Belgique.

Gregor Kobel et le Borussia Dortmund (7e/4 pts) se rendront au Danemark où ils seront aux prises avec le FC Copenhague (28e/1 pt), tombeur de Bâle en barrage. Le Newcastle (11e/3 pts) de Fabian Schär évoluera à domicile contre le Benfica Lisbonne (33e/0 pt).

