Le Real et le PSG grimacent, l'OM éliminé par le but à la dernière seconde d'un gardien !

Ligue des champions Le Real et le PSG grimacent, l'OM éliminé par... le but d'un gardien !

Clara Francey

28.1.2026

La phase de ligue de la Ligue des champions a pris fin mercredi avec un programme frisant l'indigestion : 18 matches en même temps pour, au final, qualifier 24 des 36 clubs en lice pour la suite.

Arsenal – Kairat Almaty 3-2

Arsenal – Kairat Almaty 3-2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Keystone-ATS

28.01.2026, 23:06

28.01.2026, 23:42

L'un des enjeux majeurs était de déterminer l'appartenance au top 8 synonyme de passage direct en 8es de finale, et donc d'un certain allégement du calendrier des équipes concernées. Arsenal - qui a réussi un carton plein en battant Kairat Almaty 3-2 - et le Bayern Munich étaient déjà certains d'y figurer depuis la 7e des 8 journées.

PSV – Bayern 1-2

PSV – Bayern 1-2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Ces six autres places privilégiées ont été obtenues par Liverpool (6-0 contre Qarabag), Tottenham (2-0 à Francfort), Barcelone (4-1 contre Copenhague), Chelsea (3-2 à Naples), Sporting Lisbonne (3-2 à Bilbao) et Manchester City (2-0 contre Galatasaray). Pas moins de cinq des huit premiers sont des clubs de Premier League, ce qui en dit quand même assez long...

Liverpool – Qarabağ 6-0

Liverpool – Qarabağ 6-0

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

PSG et Real devront passer par les barrages

Tenant du trophée, le Paris Saint-Germain devra par contre passer par les barrages. L'équipe de Luis Enrique a concédé le nul 1-1 à domicile contre Newcastle, qui disputera également les play-off.

PSG – Newcastle 1-1

PSG – Newcastle 1-1

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Même punition pour le Real Madrid, qui s'est incliné 4-2 à Lisbonne contre Benfica malgré un doublé de Mbappé. Très nerveux, les Madrilènes ont fini le match à neuf après les expulsions d'Asensio et Rodrygo.

Benfica – Real Madrid 4-2

Benfica – Real Madrid 4-2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Dans le derby suisse entre Borussia Dortmund (avec Kobel) et l'Inter Milan (avec Sommer et Akanji), ce sont les Italiens qui se sont imposés 2-0 dans la Ruhr. Les deux équipes sont qualifiées pour les 16es de finale.

Dortmund – Inter 0-2

Dortmund – Inter 0-2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Il en va de même pour Monaco (avec Köhn et Zakaria) et la Juventus, qui ont fait 0-0.

Monaco – Juventus 0-0

Monaco – Juventus 0-0

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Miracle pour Benfica

Parmi les clubs dont le parcours européen a pris fin mercredi, Naples est la victime la plus inattendue. Le succès obtenu contre le Real (voir ci-dessus) a in extremis propulsé le Benfica de José Mourinho parmi les 24 premiers grâce à un but de son gardien Trubin à la 98e! Cette réussite a fait le malheur de l'Olympique de Marseille, relégué au 25e rang à la différence de buts.

Barcelona – Copenhague 4-1

Barcelona – Copenhague 4-1

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Manchester City – Galatasaray 2-0

Manchester City – Galatasaray 2-0

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Napoli – Chelsea 2-3

Napoli – Chelsea 2-3

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Frankfurt – Tottennham 0-2

Frankfurt – Tottennham 0-2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Les résultats

Le classement