Le Real Madrid, le PSG et Arsenal ont composté mardi leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Madrilènes, déjà victorieux à l’aller (3-0), ont terminé le travail sur la pelouse de Manchester City (2-1), tandis que les Parisiens ont à nouveau pris le meilleur sur Chelsea (3-0, 5-2 à l’aller). Accrochés à Leverkusen la semaine dernière (1-1), les Gunners se sont eux imposés devant leur public (2-0).

Arsenal – Leverkusen 2-0 UEFA Champions League | 8e de finale retour | Saison 25/26 17.03.2026

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Arsenal a sauvé l'honneur des clubs anglais mardi lors des 8es de finale retour de la Ligue des champions. Les Gunners ont battu le Bayer Leverkusen 2-0 pour atteindre les quarts de finale.

Les Londoniens ont dominé dès les premières minutes, mais le gardien Blaswich a longtemps mis son veto. Les Allemands ont fini par céder sur une magnifique frappe d'Eze à la 36e. Arsenal s'est mis à l'abri grâce à Rice (63e). Il y avait eu 1-1 lors du match aller.

Le PSG et le Real tranquilles

Si Arsenal a fait le job, tant Chelsea que Manchester City ont quitté la compétition la tête basse. La perspective d'un improbable retournement de situation n'a d'ailleurs pas duré longtemps à Stamford Bridge.

Le Paris Saint-Germain, déjà vainqueur 5-2 à l'aller chez lui, a tué dans l'oeuf tout espoir de Chelsea en marquant deux buts très rapidement par Kvaratskhelia (6e) et Barcola (15e). Les tenants du titre ont pu dès lors jouer sur du velours. Ils ont encore creusé l'écart par Mayulu (62e), dont la réussite a précipité le départ du stade de centaines de fans des Blues!

Chelsea – PSG 0-3 UEFA Champions League | 8e de finale retour | Saison 25/26 17.03.2026

A l'Etihad, Manchester City - battu 3-0 à l'aller par le Real Madrid - s'est d'abord brisé sur un excellent Courtois, avant de subir une double peine: Bernardo Silva a été expulsé (20e) et Vinicius a transformé le penalty qui en a résulté (22e).

Les Citizens n'avaient dès lors plus grand-chose à espérer, mais ils ont quand même égalisé par Haaland (42e). Le Norvégien n'avait plus marqué depuis le 11 février. Vinicius a donné la victoire au Real à la 93e.