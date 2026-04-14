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Kylian Mbappé à blâmer ? Le Real Madrid ou l’angoisse d’un nouveau fiasco «galactique»

Nicolas Larchevêque

14.4.2026

Contraint à l’exploit, le Real Madrid de Kylian Mbappé a une dernière chance de sauver sa saison mercredi face au Bayern Munich en Ligue des champions et éviter ainsi un nouveau fiasco «galactique», qui sonnerait l’échec de son projet sportif autour de l’attaquant français.

Kylian Mbappé et le Real Madrid vont-ils vivre une nouvelle saison sans trophée ?
Kylian Mbappé et le Real Madrid vont-ils vivre une nouvelle saison sans trophée ?
KEYSTONE

Agence France-Presse

14.04.2026, 16:40

Ce n’est plus seulement un «spectre» qui plane sur la capitale espagnole, mais une menace, bien réelle: celle d'une deuxième saison de suite sans titre majeur pour le géant espagnol, battu 2-1 à l'aller.

Sans rebond à Munich, ce qui reste encore dans les cordes du Roi d'Europe, spécialiste des renversements de situation épiques dans «sa» compétition, aucune coupe, aucun plateau d'argent ne viendra compléter l'impressionnante collection exposée dans son musée.

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Pas de Liga, sauf craquage total du FC Barcelone, leader avec neuf points d'avance à sept journées de la fin de la saison, ni de Coupe du Roi, après une élimination honteuse dès les huitièmes de finale par Albacete, équipe de deuxième division. Pas même de Supercoupe d'Espagne, perdue face au rival catalan, ce qui avait précipité le départ du Basque Xabi Alonso, début janvier.

Il ne reste aux supporters madrilènes que leurs yeux pour pleurer, et la C1 pour continuer à rêver (un peu). Même s'ils n'étaient pas nombreux à vraiment y croire, vendredi dernier après le match nul (1-1) contre Gérone, que Mbappé a terminé le visage en sang après un coup de coude d'un défenseur.

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Florentino Pérez menacé ?

On ne sait pas, à vrai dire, qui jouera le plus gros, mercredi à Munich, entre l'attaquant français - encore condamné à jouer les sauveurs -  son compère brésilien Vinicius Junior - qui n'a brillé que lorsque Mbappé était blessé au genou et n'a toujours pas prolongé son contrat expirant en 2027 - ou bien l'entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa, dont le destin semble d'ores et déjà scellé.

A moins que ce ne soit, en fait, l'intouchable président merengue Florentino Pérez? Réélu l'an dernier jusqu'en 2029, l'homme d'affaires de 79 ans avait misé gros sur Kylian Mbappé, venu réaliser «son rêve» en 2024 après plus sept ans de convoitises, pour mener le Real vers une nouvelle ère de domination en Europe.

Près de deux ans plus tard, la Maison Blanche se retrouve pourtant dos au mur, avec une équipe irrégulière et sans certitudes collectives. Une armada de stars, qui semble plus avoir été assemblée pour vendre des billets et des maillots que pour réellement bâtir un collectif à la hauteur de ses ambitions.

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Une élimination, mercredi, et l'affront que représenterait une deuxième saison sans titre majeur, pour la première fois depuis 2005-06, viendrait sanctionner définitivement ce nouveau pari. A l'époque, cela avait poussé Pérez à démissionner, en assumant l'échec de son projet des «Galactiques»: «Nous avons une équipe avec de grands joueurs, mais certains pensent que leur place sur le terrain est garantie et qu'ils sont les meilleurs. Ils se trompent», déclarait-il alors.

Difficile, aujourd'hui, de ne pas y voir un certain parallèle: le Real Madrid est, d'assez loin, le club qui génère le plus de revenus en Europe, mais sur le terrain, il ne gagne plus. Et Mbappé, venu en Espagne pour assouvir sa soif de gloire et remporter enfin une première Ligue des champions et un premier Ballon d'Or, se retrouve pointé du doigt comme le principal responsable, alors qu'il est peut-être - avant tout - victime du manque de planification de ses dirigeants.

Real Madrid – Bayern 1-2

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UEFA Champions League | Quart de finale aller | Saison 25/26

07.04.2026

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