Ligue des champions Face à City, le Real Madrid sans Kylian Mbappé et sans certitudes

ATS

10.3.2026 - 16:56

Privé de son meilleur buteur Kylian Mbappé, et de plusieurs joueurs majeurs, le Real Madrid retrouve mercredi son vieil ennemi Manchester City pour un nouveau «Classique» européen. Avec un objectif simple: rester en vie en attendant le retour de sa star française.

L’absence de Kylian Mbappé va-t-elle peser lourd pour le Real Madrid face à Manchester City ?
L’absence de Kylian Mbappé va-t-elle peser lourd pour le Real Madrid face à Manchester City ?
IMAGO/NurPhoto
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

10.03.2026, 16:56

Lorsque le printemps approche et que le niveau s'élève, il est très rare que le Roi d'Europe, avec ses 15 trophées en vitrine, ne soit pas donné comme favori. Surtout au stade Santiago Bernabéu, sa forteresse et théâtre de ses plus grands exploits.

Difficile, pourtant, de contester la supériorité de l'armada de Pep Guardiola pour ce cinquième duel de suite en phase à élimination directe, que les Merengues abordent grandement diminués, sans Mbappé, Rodrygo, Bellingham, Militao, Carreras, Alaba et Ceballos.

Ligue des champions. Deux chocs explosifs en tête d'affiche des huitièmes

Ligue des championsDeux chocs explosifs en tête d'affiche des huitièmes

«On a l'impression que c'est un match de championnat ! Mais c'est bien la Ligue des champions. C'est le genre de matches que l'on rêve de disputer lorsqu'on est enfant», a rappelé le défenseur portugais Ruben Dias.

Mbappé de retour «très bientôt»

L'absence de Mbappé, meilleur buteur du géant espagnol avec 38 réalisations en 33 matches, est évidemment la plus préjudiciable pour l'entraîneur Alvaro Arbeloa, qui a cependant assuré que le capitaine des Bleus se sentait «beaucoup mieux» et serait de retour «très bientôt».

Dès mardi prochain, peut-être, pour tenter de sauver son équipe – comme il l'a déjà fait tant de fois depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Le retour de la superstar française dépendra grandement de l'issue de la rencontre de mercredi, où le Real semble condamné à décrocher un résultat a minima.

«Une douleur persistante». Kylian Mbappé sous surveillance médicale à Paris

«Une douleur persistante»Kylian Mbappé sous surveillance médicale à Paris

La défaite en phase de Ligue (2-1), déjà sans Mbappé, mais alors sous les ordres de Xabi Alonso, n'invite pas à l'optimisme. Car les «Citizens» se sont depuis renforcés avec les arrivées cet hiver du défenseur anglais Marc Guehi, de l'ailier ghanéen Antoine Semenyo et le retour du Ballon d'Or 2024 Rodri.

Les hommes de Pep Guardiola, encore en lice pour un quadruplé, ont enchaîné neuf victoires et deux nuls depuis leur dernière défaite en Norvège, à Bodø/Glimt, le 20 janvier. Ils produisent, aussi et surtout, un des plus beaux footballs du royaume à l'heure actuelle, même quand le technicien catalan aligne son équipe B.

La compétition du Real

Depuis ce revers début décembre, le Real, lui, a tenté de slalomer entre les polémiques et les sifflets de son propre public. Mais il n'a retrouvé ni certitude dans le jeu, ni régularité. Conscient de l'ampleur de la tâche, l'entraîneur merengue Alvaro Arbeloa a dit s'attendre à «un match compliqué» face à un collectif rôdé et «capable de se trouver les yeux fermés».

Il a cependant assuré que le Real ne devait «jamais se sentir inférieur à quiconque», surtout dans «sa» compétition, et que son équipe viendrait sur la pelouse «pour gagner, et rien d'autre».

Le Real Madrid sous pression. «Maintenant qu'il faut voir si on est dignes de porter ce maillot»

Le Real Madrid sous pression«Maintenant qu'il faut voir si on est dignes de porter ce maillot»

Sans Mbappé, Rodrygo et Bellingham, trois des «meilleurs joueurs du monde», Arbeloa a reconnu qu'il aura pour cela besoin d'un grand Vinicius Junior, décisif à l'aller et au retour contre Benfica en barrages (1-0, 2-1).

«Vinicius assume beaucoup de responsabilités en tant que leader offensif et nous aurons besoin de sa meilleure version», a-t-il concédé. Mais même les éclairs de l'ailier brésilien – et ses pas de danse au poteau de corner – pourraient ne pas suffire, cette fois-ci.

