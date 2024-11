Manchester City et le Real Madrid sombrent ! Liverpool sans pitié

Le Sporting et l’AC Milan ont créé la surprise mardi soir en Ligue des champions en battant respectivement Manchester City (4-1) et le Real Madrid (3-1). Viktor Gyökeres a inscrit un triplé pour les Portugais. Liverpool a, de son côté, été sans pitié avec le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka à Anfield Road (4-0). Dans le «derby suisse», Monaco s’est imposé à Bologne (1-0) grâce à une passe décisive de Breel Embolo.

Liverpool – Leverkusen 4-0 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

ATS Nicolas Larchevêque

Liverpool a poursuivi son parcours sans faute en Ligue des champions. Les Reds ont battu le Bayer Leverkusen 4-0 lors de la 4e journée pour prendre la tête du classement avec 12 points.

Après une première période difficile, durant laquelle les Allemands ont été légèrement supérieurs, Liverpool a haussé le rythme. La résistance du Bayer a été brisée en l'espace de quelques minutes avec les réussites de Diaz (61e) et Gakpo (65e).

Très en réussite, Diaz a encore salé l'addition (83e/92e). Granit Xhaka, au coeur du jeu chez les visiteurs, attend donc toujours de quitter Anfield Road en vainqueur.

Défaite du Real

L'affiche entre le Real Madrid et l'AC Milan, les deux clubs les plus titrés dans la compétition avec respectivement quinze et sept sacres, a débouché sur une grosse surprise. Les visiteurs italiens (avec Noah Okafor dès la 77e) l'ont en effet emporté 3-1 contre un Real décidément pas au mieux ces temps, à l'image de Mbappé et Bellingham.

Thiaw (12e), Morata (39e) et Reijnders (73e) ont inscrit les buts des rossoneri. Sur penalty, Vinicius avait égalisé (23e). Avec 6 points, les Merengue ont un peu de quoi s'inquiéter avant leur prochain match, qui les enverra à Liverpool...

Real Madrid – Milan 1-3 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

Manchester City fessé

Avant de rejoindre Manchester United, Ruben Amorim a dirigé le Sporting Lisbonne pour son dernier grand match, contre... Manchester City. Le technicien portugais a offert un superbe cadeau aux supporters puisque sa future ex-équipe a battu les Citizens (avec Manuel Akanji) 4-1.

Les Anglais ont ouvert le score par Foden (4e), mais le Sporting a su réagir. Des buts de Gyökeres (38e/49e pen/80e pen) et Araujo (46e) ont mis les hommes de Pep Guardiola au tapis. Haaland a manqué un penalty qui aurait ramené les siens à portée de leurs adversaires (69e). Manchester City a ainsi concédé une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues: assez rare pour être souligné.

Sporting CP – Manchester City 4-1 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

Monaco s'impose sur le tard

Le derby suisse entre Bologne (avec Remo Freuler et Dan Ndoye) et l'AS Monaco (avec Breel Embolo) a souri aux joueurs de la Principauté. Ils ont gagné 1-0 grâce à une réussite de Kehrer servi par Embolo à la 87e. L'équipe d'Adi Hütter compte 10 points, tout comme le Sporting.

Bologna – Monaco 0-1 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

Après avoir battu successivement le Real Madrid et l'Atlético Madrid, Lille n'a pas réussi un troisième exploit. A domicile, les Français ont fait 1-1 contre la Juventus.

LOSC – Juventus 1-1 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

Le RB Leipzig a pour sa part subi une quatrième défaite de suite. A Glasgow, les Allemands ont perdu 3-1 contre un étonnant Celtic.

Celtic – Leipzig 3-1 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

Pour finir, le Borussia Dortmund, sans Gregor Kobel blessé, s’imposé sur la plus petite des marques (1-0) face aux Autrichiens du Sturm Graz.