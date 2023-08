Young Boys est revenu d’Israël avec un nul (0-0) mercredi en match aller des play-offs de la Ligue des champions. Présents sur le plateau de blue Sport, Matteo Vanetta et Guillaume Hoarau ont donné les clés de cette double confrontation pour venir à bout du Maccabi Haifa mardi prochain au Wankdorf.

Young Boys a obtenu ce qu’il était venu chercher mercredi en Israël. Mais si elle entend disputer la phase de groupes de la prestigieuse Ligue des champions cet automne, la formation bernoise ne pourra pas manqué son entame de match au retour mardi et devra «prendre des risques», estime Matteo Vanetta.

«Si YB fait le même match (qu’à aller) avec la ligne de quatre, il gagne 3-0. Parce que le public va pousser l’équipe comme il a l’habitude de le faire à Berne», avance celui qui a été entraîneur éphémère d’YB en début d’année 2022.

Avant de poursuivre : «Les quelques doutes qu’on avait par rapport au début de championnat d’YB (ndlr : 2 victoires, 2 nuls), c’était la ligne défensive et le numéro 6. Aujourd’hui (mercredi), ils ont juste été exceptionnels. S’ils répètent cela et que le public fait le reste, avec un adversaire pas habitué au terrain synthétique, il n’y aura pas d’histoire.»

Si défensivement le champion de Suisse en titre a offert des garanties satisfaisantes à Haïfa, il devra encore trouver la solution offensivement. «YB marque toujours au Wankdorf, il y a un gros potentiel offensif. Maintenant, il va falloir y aller quand même avec beaucoup d’humilité et ne pas penser qu’on n’a fait le plus dur et que ça va être facile», prévient l’ancien attaquant de la maison, Guillaume Hoarau.

Pour le Réunionnais de 39 ans, ses ex-coéquipiers devront «garder ce sérieux défensif», mais aussi partir avec «la fleur au fusil». «Il faut mettre le paquet d’entrée de jeu et les faire douter. On n’a vu qu’à la fin (du match aller), ils (les joueurs du Maccabi) commençaient à s’énerver entre eux. Ils ont des failles. Si YB met un but dans les 20 premières minutes de jeu, ça peut faire un joli score à la fin.»

Réponse donc mardi soir.