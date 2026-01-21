Les Reds font taire le Vélodrome, le Barça et les autres favoris font le job

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions Les Reds font taire le Vélodrome, le Barça et les autres favoris font le job

Clara Francey

21.1.2026

Liverpool a éteint le Vélodrome mercredi en Ligue des champions, s'imposant 3-0 face à Marseille. Cela permet aux Anglais de prendre une belle option sur une place dans le top 8.

Marseille – Liverpool 0-3

Marseille – Liverpool 0-3

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Keystone-ATS

21.01.2026, 22:59

21.01.2026, 23:22

Face à un OM timide, Liverpool a maîtrisé le jeu lors d'une première période souvent fermée. Les Reds ont pris l'avantage à la 45e sur un coup franc subtil de Szoboszlai. Le match s'est animé à la reprise, les Phocéens se montrant enfin plus dangereux, notamment sous l'impulsion de Greenwood.

Mais les visiteurs ont aussi été menaçants, avec par exemple un tir d'Ekitike sur le poteau. Ils ont fait le break sur un autogoal de Rulli après un bon travail de Frimpong (72e) avant de sceller le score final par Gakpo (93e). Liverpool (4e) totalise désormais 15 points, comme le Real Madrid (3e), et peut attendre la venue de Qarabag mercredi prochain avec confiance.

Ligue des champions. Jesus crucifie l'Inter, Köhn et Monaco vivent l'enfer à Madrid

Ligue des championsJesus crucifie l'Inter, Köhn et Monaco vivent l'enfer à Madrid

Victorieux 2-0 face à l'Union Saint-Gilloise grâce à un doublé de Kane (52e/55e pen), le Bayern Munich s'est hissé au 2e rang du classement avec 18 points, soit 3 de moins qu'Arsenal. Les deux équipes sont les seules à être certaines de terminer la phase de Ligue dans le top 8.

Bayern – Union SG 2-0

Bayern – Union SG 2-0

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Newcastle a fait une belle opération en dominant 3-0 un PSV Eindhoven fébrile en défense. Les Magpies montent ainsi au 7e rang avec 13 points, tout comme le PSG (6e).

Newcastle – PSV 3-0

Newcastle – PSV 3-0

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Ils sont aussi notamment à égalité avec Chelsea (1-0 contre Pafos) et le FC Barcelone, qui l'a emporté 4-2 sur la pelouse du Slavia Prague. La lutte pour figurer parmi ceux qui éviteront les 16es de finale sera serrée dans une semaine.

Slavia Praha – Barcelona 2-4

Slavia Praha – Barcelona 2-4

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Chelsea – Pafos 1-0

Chelsea – Pafos 1-0

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Juventus – Benfica 2-0

Juventus – Benfica 2-0

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Atalanta – Athletic Club 2-3

Atalanta – Athletic Club 2-3

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Qarabağ – Frankfurt 3-2

Qarabağ – Frankfurt 3-2

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Galatasaray – Atlético 1-1

Galatasaray – Atlético 1-1

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Les plus lus

Donald Trump confond Islande et Groenland, son acuité mentale questionnée
Un incendie se déclare au WEF alors que Trump était dans le bâtiment
Les Etats-Unis en alerte face à la menace d'une puissante tempête hivernale
Les Reds font taire le Vélodrome, le Barça et les autres favoris font le job
Trump: «La Suisse aurait certainement été détruite, je ne vais donc pas faire ça»
La discussion a été «courtoise mais ferme» entre Parmelin et Trump