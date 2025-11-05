  1. Clients Privés
Ligue des champions Les stars au rendez-vous : City fait plier Kobel, le Barça mitigé

ATS

5.11.2025 - 23:16

Les stars se sont illustrées lors de la 4e journée de Ligue des Champions. Haaland, Lamine Yamal, Osimhen et Lautaro Martinez ont marqué pour leurs couleurs.

Manchester City – Dortmund 4-1

Manchester City – Dortmund 4-1

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Keystone-SDA

05.11.2025, 23:16

05.11.2025, 23:42

Opposé au Borussia Dortmund, Manchester City n'a pas tremblé pour un succès 4-1. Erling Haaland ne s'est pas arrêté. Le cyborg norvégien, auteur de 13 buts en 10 journées de Premier League, en est désormais à 5 buts en quatre parties sur la scène européenne.

Haaland a inscrit le 2-0 à la 29e. Mais un autre joueur a capté davantage la lumière sur cette rencontre, c'est Phil Foden. Le Britannique a signé un doublé (22 et 57e) sur deux passes de Reijnders.

Le Barça dans le dur

A Bruges, le Barça a eu bien de la peine pour ramener un point grâce à son nul 3-3. Les Belges ont joué crânement leur chance pour mener à trois reprises, mais à chaque fois les Catalans sont revenus. D'abord par Ferran Torres, puis par Yamal et un autogoal à la suite d'une balle de ce même Yamal à la 77e.

Club Brugge – Barcelona 3-3

Club Brugge – Barcelona 3-3

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Mais Barcelone aurait pu tout perdre à la 91e lorsque le portier Szczesny a voulu dribbler Vermant et que ce dernier l'a abusé. Mais la VAR a invalidé le but pour une faute du Belge sur le gardien catalan.

Triplé d'Osimhen

Victor Osimhen y est allé de son triplé en deuxième mi-temps avec Galatasaray face à l'AJax pour une victoire 3-0. L'attaquant nigérian, ancien buteur de Naples, a ouvert le score à la 59e. Puis il a ajouté deux penalties (65 et 78e).

Ajax – Galatasaray 0-3

Ajax – Galatasaray 0-3

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

L'Inter gagne

L'Inter de Sommer et Akanji (dès la 81e) a eu chaud pour battre Almaty 2-1. Lautaro Martinez a ouvert le score pour les Italiens. L'Atalanta a de son côté eu beaucoup de chance. A la 90e, Samardzic a inscrit l'unique but de la rencontre au Vélodrome face à l'OM. Mais juste avant cette réussite, les Marseillais auraient pu et dû bénéficier d'un penalty pour une faute de main d'Ederson dans la surface.

Inter - Kairat Almaty

Inter – Kairat Almaty 2-1

Inter – Kairat Almaty 2-1

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Marseille - Atalanta

Marseille – Atalanta 0-1

Marseille – Atalanta 0-1

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Benfica - Leverkusen

Benfica – Leverkusen 0-1

Benfica – Leverkusen 0-1

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Qarabag - Chelsea

Qarabag – Chelsea 2-2

Qarabag – Chelsea 2-2

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Pafos - Villarreal

Pafos – Villarreal 1-0

Pafos – Villarreal 1-0

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

