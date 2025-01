Les Young Boys retrouvent la Ligue des champions mercredi soir (21h00). Les Bernois vont affronter le Celtic Glasgow en Ecosse: une mission périlleuse pour une équipe qui a beaucoup déçu cette saison.

Les Young Boys retrouvent la Ligue des champions mercredi soir (21h00). ats

Keystone-SDA, ats ATS

Actuels derniers du classement de la phase de ligue après six défaites (3 buts marqués et 22 encaissés), ils espèrent faire meilleure figure contre un adversaire qui occupe le 21e rang avec 9 points. Mais YB sera évidemment loin d'être favori. A domicile, poussé par un public chaud bouillant, le Celtic est souvent redoutable.

Leader de son championnat avec une confortable avance de 13 points sur les Glasgow Rangers, les hommes de Brendan Rodgers savent qu'un succès contre les Young Boys peut leur permettre de continuer leur parcours après les huit matches de la phase de ligue. Pour leur part, les hommes du nouvel entraîneur Giorgio Contini n'ont plus rien à espérer en C1, étant déjà certains d'être éliminés.

En difficulté en déplacement

Le passé récent n'incite de loin pas à un optimisme béat: lors de leurs douze derniers déplacements en Ligue des champions, les Bernois ont connu dix défaites et deux nuls. De plus, historiquement, les clubs suisses sont à la peine au Celtic Park. En neuf rencontres de Coupes d'Europe, le bilan est de huit victoires pour le club écossais et d'un nul.

Cette saison en C1, le Celtic a amassé sept points à domicile. Les Bhoys ont battu le RB Leipzig 3-1 et Slovan Bratislava 5-1. Seul Bruges a obtenu un point en faisant 1-1.

Et ce n'est pas le piètre 0-0 concédé contre Winterthour samedi lors de la reprise en Super League qui va booster la confiance des joueurs de YB. Mercredi, ils joueront donc en premier lieu pour sauver l'honneur, pour peut-être prendre un peu de confiance, et aussi pour améliorer les finances du club: une victoire rapporte en effet 2,1 millions d'euros...