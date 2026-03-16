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Ligue des champions Et si Leverkusen faisait dérailler l’inébranlable Arsenal ?

ATS

16.3.2026 - 13:52

Le Bayer Leverkusen a récemment prouvé qu'il pouvait tenir tête aux équipes de très haut niveau. Contre Arsenal, le club allemand reste cependant outsider mardi en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Robert Andrich et le Bayer Leverkusen ne se rendront pas à Londres pour faire du tourisme.
Robert Andrich et le Bayer Leverkusen ne se rendront pas à Londres pour faire du tourisme.
IMAGO/Matrix Images

Keystone-SDA

16.03.2026, 13:52

16.03.2026, 15:19

La devise pour ce choc chez le grand favori londonien a été résumée à la perfection par Robert Andrich. «Nous nous rendons là-bas pour nous qualifier pour le tour suivant. Sinon, nous n'avons qu'à rester chez nous», a déclaré le capitaine du Bayer Leverkusen avant le match retour des 8es de finale de Ligue des champions contre Arsenal.

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Les Londoniens, leaders incontestés de Premier League et seule formation invaincue de la compétition-reine, partent nettement favoris mardi. Pourtant, après de récentes bonnes performances, Leverkusen aborde ce match avec confiance.

Compétitif même contre les grands

Lors du 1-1 à l'aller la semaine passée, les Allemands ont raté la victoire de peu sur un penalty controversé, transformé en fin de rencontre par l'ancien de Leverkusen, Kai Havertz. Le récent nul (1-1) obtenu contre le Bayern Munich, leader de Bundesliga, confirme aussi la bonne dynamique du 6e du championnat.

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Comparé au début de saison, où le Werkself avait été impuissant face à des cadors comme le PSG (7-2) et le Bayern (3-0), l'équipe de l'entraîneur Kasper Hjulmand semble désormais nettement plus stable. Leverkusen est compétitif, même contre les plus grands poids lourds européens.

Sur les traces de Ballack, Kirsten & cie

L'espoir est de se qualifier pour la première fois depuis 24 ans pour les quarts de finale de la Ligue des champions. En 2002, Michael Ballack, Ulf Kirsten & cie avaient même atteint la finale, perdue 2-1 contre le Real Madrid de Zinédine Zidane.

Face aux Gunners, Leverkusen compte aussi sur les avantages d'un outsider. «Je pense que la pression est énorme sur Arsenal, pas seulement pour passer au tour suivant, mais pour peut-être gagner la Ligue des champions», a déclaré le directeur sportif du Bayer, Simon Rolfes.

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Pour le vainqueur de ce choc, la suite du voyage se fera certainement en Norvège. Dans le duel des deux possibles prochains adversaires, l'équipe surprise de Bodö/Glimt a remporté l'aller 3-0 à domicile contre le Sporting.

C'est sur ce même score que le Real Madrid a surpris Manchester City. Chelsea devra également remonter trois buts contre le PSG, tenant du titre, après le 5-2 de la semaine dernière à l'aller.

Les temps forts des matches aller

Leverkusen – Arsenal 1-1

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UEFA Champions League | 8e de finale aller | Saison 25/26

11.03.2026

Bodø/Glimt – Sporting CP 3-0

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UEFA Champions League | 8e de finale aller | Saison 25/26

11.03.2026

Real Madrid – Manchester City 3-0

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UEFA Champions League | 8e de finale aller | Saison 25/26

11.03.2026

PSG – Chelsea 5-2

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UEFA Champions League | 8e de finale aller | Saison 25/26

11.03.2026

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