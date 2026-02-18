L’expédition polaire de l’Inter tourne au cauchemar, match fou à Bruges

  1. Clients Privés
Ligue des champions L’expédition polaire de l’Inter tourne au cauchemar

Clara Francey

18.2.2026

Bodo-Glimt continue d'étonner en Ligue des champions. Les Norvégiens ont battu l'Inter Milan 3-1 en barrage aller. Les Italiens devront sortir le grand jeu au retour pour éviter l'élimination.

Bodø/Glimt – Inter 3-1

Bodø/Glimt – Inter 3-1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

18.02.2026

Keystone-ATS

18.02.2026, 22:57

18.02.2026, 23:13

Yann Sommer, pas irréprochable sur le deuxième but, et Manuel Akanji ont passé une soirée difficile face au petit poucet norvégien, très redoutable à domicile. Le leader de Serie A, finaliste de la dernière édition, n'a pas justifié son statut même s'il a touché deux fois le poteau adverse.

Fet (20e) a ouvert le score pour Bodo-Glimt, mais Esposito a ramené les nerazzurri à égalité (30e). Les Norvégiens ont réussi le k.-o. en quelques minutes grâce à Hauge (61e) et Waarst Hogh (64e).

Bruges et l'Atlético Madrid ont fait match nul 3-3 au terme d'une partie à rebondissements. Des buts d'Alvarez (8e/pen) et Lookman (45e) semblaient avoir mis les Colchoneros sur la voie royale, mais les Belges, meilleurs dans le jeu, ont égalisé de manière méritée par Onyedika (52e) et Tresoldi (60e). Mais un malheureux autogoal d'Ordonez (79e) a redonné l'avantage aux visiteurs avant le 3-3 signé Tzolis (91e).

Club Brugge – Atlético 3-3

Club Brugge – Atlético 3-3

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

18.02.2026

Le très long déplacement jusqu'à Bakou ne s'est pas transformé en piège pour Newcastle. Les Magpies se sont imposés 6-1 contre Qarabag et ont virtuellement assuré leur place en 8es de finale. Anthony Gordon gardera sans doute un excellent souvenir de cette rencontre. L'attaquant anglais s'est en effet fait l'auteur d'un quadruplé en première mi-temps (3e/32e pen/34e/45e pen). Newcastle, qui est toujours privé de Fabian Schär blessé, peut attendre sereinement le match retour.

Ligue des champions. Un score de tennis : Newcastle cartonne en Azerbaïdjan

Ligue des championsUn score de tennis : Newcastle cartonne en Azerbaïdjan

Enfin, un doublé du Tchèque Patrick Schick (60e/63e) a permis au Bayer Leverkusen de l'emporter 2-0 sur la pelouse de l'Olympiakos Pirée.

Olympiacos – Leverkusen 0-2

Olympiacos – Leverkusen 0-2

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

18.02.2026

