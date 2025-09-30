  1. Clients Privés
Ligue des champions L’ogre Kylian Mbappé et le Real dévorent le Petit Poucet kazakh

ATS

30.9.2025 - 20:37

Le Real Madrid n’est pas tombé dans le piège du Kairat Almaty mardi en Ligue des champions. Lors de son long voyage de 8’000 km au Kazakhstan, le club espagnol s’est imposé (0-5) grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé.

Kairat Almaty – Real Madrid 0-5

Kairat Almaty – Real Madrid 0-5

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

30.09.2025, 20:37

30.09.2025, 20:47

Le Real Madrid s'est aisément imposé 5-0 sur la pelouse du Kairat Almaty lors de la 2e journée de Ligue des champions. Mbappé s'est illustré en signant un triplé (25e pen/52e/73e).

Les Espagnols semblent avoir bien digéré le long voyage qui leur a été imposé, avec dix heures de vol pour rejoindre la ville kazakhe. Après une entame un peu hésitante, ils ont assez vite pris le contrôle du jeu.

Les occasions se sont alors multipliées, mais il a fallu un penalty pour que les Madrilènes prennent l'avantage. Ils ont ensuite pris le large après la pause grâce à Mbappé, qui s'est montré leur élément le plus percutant, Camavinga (83e) et Brahim Diaz (93e).

Dans l’autre rencontre du début de soirée, l’Atalanta est venu à bout du Club Bruges en fin de match (2-1).

Atalanta – Club Brugge 2-1

Atalanta – Club Brugge 2-1

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

