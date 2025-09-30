Galatasaray a causé la surprise mardi lors de la 2e journée de Ligue des champions. Le club stambouliote a battu un Liverpool décevant 1-0 grâce à un penalty d'Osimhen (16e).

Les Reds traversent une période de moins bien. Dans la foulée de leur défaite en Premier League samedi à Londres contre Crystal Palace, ils ont livré une nouvelle rencontre assez quelconque et ont en plus perdu Alisson et Ekitike sur blessure. L'équilibre de l'équipe laisse à désirer.

Une autre demi-surprise s'est produite en Norvège, où Bodo/Glimt a tenu Tottenham en échec 2-2 tout en se permettant le luxe de rater un penalty alors que le score était encore nul et vierge.

Chelsea a sauvé l'honneur des clubs anglais: les Londoniens ont battu Benfica Lisbonne 1-0 grâce à un autogoal de Rios (18e). Le retour de José Mourinho à Stamford Bridge n'a donc pas été couronné de succès.

L'Inter et l'Atlético faciles

Avec Yann Sommer titulaire et Manuel Akanji entré à la 67e, l'Inter Milan n'a pas eu de peine pour battre Slavia Prague 3-0 et remporter un deuxième succès. Martinez (30e/65e) et Dumfries (34e) ont marqué.

Eintracht Francfort, pour qui Avec Aurèle Amenda a évolué dès la 57e, a pris l'eau à Madrid contre l'Atlético, qui a confirmé avec brio son succès samedi (5-2) dans le derby contre le Real Madrid. Les Colchoneros se sont imposés 5-1 face aux Allemands. Auteur du troisième but, Antoine Griezmann a fêté sa 200e réalisation avec le maillot de l'Atlético.

L'OM et le Bayern cartonnent

Marseille s'est fait plaisir lors de la venue de l'Ajax Amsterdam au Vélodrome. Les Phocéens ont largement dominé les Néerlandais 4-0 grâce à Paixao (6e/12e), Greenwood (26e) et Aubameyang (52e).

Un autre gros score de la soirée est venu de Chypre, où Pafos a été balayé 5-1 par le Bayern Munich. L'inévitable Kane a signé un doublé.