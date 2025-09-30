  1. Clients Privés
Ligue des champions Liverpool traîne les pieds ! OM, Inter, Bayern et Atlético en balade

ATS

30.9.2025 - 23:00

Galatasaray a causé la surprise mardi lors de la 2e journée de Ligue des champions. Le club stambouliote a battu un Liverpool décevant 1-0 grâce à un penalty d'Osimhen (16e).

Galatasaray – Liverpool 1-0

Galatasaray – Liverpool 1-0

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

30.09.2025, 23:00

30.09.2025, 23:18

Les Reds traversent une période de moins bien. Dans la foulée de leur défaite en Premier League samedi à Londres contre Crystal Palace, ils ont livré une nouvelle rencontre assez quelconque et ont en plus perdu Alisson et Ekitike sur blessure. L'équilibre de l'équipe laisse à désirer.

Ligue des champions. L’ogre Kylian Mbappé et le Real dévorent le Petit Poucet kazakh

Ligue des championsL’ogre Kylian Mbappé et le Real dévorent le Petit Poucet kazakh

Une autre demi-surprise s'est produite en Norvège, où Bodo/Glimt a tenu Tottenham en échec 2-2 tout en se permettant le luxe de rater un penalty alors que le score était encore nul et vierge.

Bodø/Glimt – Tottenham 2-2

Bodø/Glimt – Tottenham 2-2

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

Chelsea a sauvé l'honneur des clubs anglais: les Londoniens ont battu Benfica Lisbonne 1-0 grâce à un autogoal de Rios (18e). Le retour de José Mourinho à Stamford Bridge n'a donc pas été couronné de succès.

Chelsea – Benfica 1-0

Chelsea – Benfica 1-0

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

L'Inter et l'Atlético faciles

Avec Yann Sommer titulaire et Manuel Akanji entré à la 67e, l'Inter Milan n'a pas eu de peine pour battre Slavia Prague 3-0 et remporter un deuxième succès. Martinez (30e/65e) et Dumfries (34e) ont marqué.

Inter – Slavia Praha 3-0

Inter – Slavia Praha 3-0

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

Eintracht Francfort, pour qui Avec Aurèle Amenda a évolué dès la 57e, a pris l'eau à Madrid contre l'Atlético, qui a confirmé avec brio son succès samedi (5-2) dans le derby contre le Real Madrid. Les Colchoneros se sont imposés 5-1 face aux Allemands. Auteur du troisième but, Antoine Griezmann a fêté sa 200e réalisation avec le maillot de l'Atlético.

Atlético – Frankfurt 5-1

Atlético – Frankfurt 5-1

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

L'OM et le Bayern cartonnent

Marseille s'est fait plaisir lors de la venue de l'Ajax Amsterdam au Vélodrome. Les Phocéens ont largement dominé les Néerlandais 4-0 grâce à Paixao (6e/12e), Greenwood (26e) et Aubameyang (52e).

Marseille – Ajax 4-0

Marseille – Ajax 4-0

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

Un autre gros score de la soirée est venu de Chypre, où Pafos a été balayé 5-1 par le Bayern Munich. L'inévitable Kane a signé un doublé.

Pafos – Bayern 1-5

Pafos – Bayern 1-5

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

