Il a écœuré Lamine Yamal ! Un chef-d'œuvre signé Yann Sommer

Yann Sommer s’est fait l’auteur d’une performance XXL contre le FC Barcelone (4-3 ap, 3-3 à l’aller) mardi en Ligue des champions. Auteur de plusieurs parades décisives et élu homme du match, le gardien suisse de l’Inter Milan a été l’un des grands artisans de la qualification en finale des Italiens.

Inter – Barcelona 4-3 ap UEFA Champions League // Demi-finale retour // Saison 24/25 06.05.2025

Un véritable chef-d'œuvre ! Yann Sommer a réalisé une performance de très haut vol avec l’Inter Milan dans la demi-finale retour époustouflante contre le FC Barcelone mardi en Ligue des champions. Face aux Catalans, le gardien suisse a signé plusieurs arrêts de grande classe pour permettre à son équipe de s’envoler vers Munich le 31 mai prochain.

Alors que le score était encore de 2-1 pour les Italiens, le portier de 37 ans a réussi un petit miracle face à Eric García, seul au second poteau. A 2-2, à la 77e minute, il s’est une nouvelle fois envolé pour détourner une frappe puissante de Lamine Yamal.

Et au bout du temps additionnel (96e), alors que les Nerazzuri venaient d’égaliser à 3-3 et qu’on se dirigeait vers les prolongations, l’ancien dernier rempart de l’équipe de Suisse a encore sorti le grand jeu face à la pépite espagnole. Seul face au but, Yamal a ainsi vu son essai être stoppé une fois de plus par Sommer.

Loin d’être rassasié, le natif de Morges a à nouveau écœuré le jeune ailier barcelonais en prolongations (114e), en déviant in extremis du bout des doigts un tir de ce dernier. Une prestation qui a logiquement valu à Yann Sommer le prix d'homme du match.

