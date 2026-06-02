Après son tir au but raté en finale de la Ligue des champions samedi, le défenseur brésilien d'Arsenal Gabriel a reçu un important soutien des supporters des Gunners, qui ont fait exploser les ventes de son maillot.

PSG – Arsenal 1-1 ap, 4-3 tab UEFA Champions League | Finale | Saison 25/26 30.05.2026

Rédaction blue Sport Clara Francey

Samedi soir à la Puskás Aréna de Budapest, le défenseur d'Arsenal Gabriel a bien malgré lui offert une deuxième Ligue des champions consécutive au PSG après avoir envoyé son tir au but au-dessus de la transversale de Matveï Safonov.

Si, au lendemain de cette fin cruelle, la douleur était immense pour le Brésilien de 28 ans, comme il l'a confié sur Instagram, il a pu compter sur le soutien indéfectible des fans d'Arsenal qui ont choisi de se ranger derrière lui plutôt que de le pointer du doigt. Comme l'a dévoilé le site sportif «The Athletic», les ventes du maillot floqué au nom de Gabriel se sont en effet envolées de près de 350% dans les heures ayant suivi la finale.

Une attitude qui tranche avec certaines dérives observées ces dernières années dans le football, notamment après la finale de l'Euro 2020, lorsque les Anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka avaient été victimes d'un déferlement de messages racistes après leurs échecs lors de la séance de tirs au but face à l'Italie.