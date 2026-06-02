  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions L'incroyable soutien des fans d'Arsenal à Gabriel

Clara Francey

2.6.2026

Après son tir au but raté en finale de la Ligue des champions samedi, le défenseur brésilien d'Arsenal Gabriel a reçu un important soutien des supporters des Gunners, qui ont fait exploser les ventes de son maillot.

PSG – Arsenal 1-1 ap, 4-3 tab

PSG – Arsenal 1-1 ap, 4-3 tab

UEFA Champions League | Finale | Saison 25/26

30.05.2026

Rédaction blue Sport

02.06.2026, 11:11

02.06.2026, 11:12

Samedi soir à la Puskás Aréna de Budapest, le défenseur d'Arsenal Gabriel a bien malgré lui offert une deuxième Ligue des champions consécutive au PSG après avoir envoyé son tir au but au-dessus de la transversale de Matveï Safonov.

Ligue des champions. Au bout d'un thriller haché : Paris décroche un doublé pour l'éternité !

Ligue des championsAu bout d'un thriller haché : Paris décroche un doublé pour l'éternité !

Si, au lendemain de cette fin cruelle, la douleur était immense pour le Brésilien de 28 ans, comme il l'a confié sur Instagram, il a pu compter sur le soutien indéfectible des fans d'Arsenal qui ont choisi de se ranger derrière lui plutôt que de le pointer du doigt. Comme l'a dévoilé le site sportif «The Athletic», les ventes du maillot floqué au nom de Gabriel se sont en effet envolées de près de 350% dans les heures ayant suivi la finale.

Une attitude qui tranche avec certaines dérives observées ces dernières années dans le football, notamment après la finale de l'Euro 2020, lorsque les Anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka avaient été victimes d'un déferlement de messages racistes après leurs échecs lors de la séance de tirs au but face à l'Italie.

Les plus lus

«Indices graves», mise en examen du suspect et l'angoisse qui monte
Une grande dame de la vitesse fait ses adieux au Cirque blanc
Breel Embolo privé de voyage aux États-Unis pour l’instant !
Le jour où William s'est fâché tout rouge contre sa mère lady Diana
Quinze ans de prison pour abus sexuel sur sa fille
Un agriculteur de la Côte déverse du fumier sur la voiture d’un inspecteur cantonal