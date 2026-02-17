L'Inter Milan doit se méfier de Bodö/Glimt mercredi en barrage aller de Ligue des champions (21h00). Le chemin vers les 8es de finale passe par-delà le cercle polaire, où les Norvégiens ont déjà réalisé de nombreux exploits.

Yann Sommer s’avance en terrain hostile en Norvège. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le déplacement chez le quadruple champion de Norvège constitue l'un des voyages les plus périlleux du calendrier européen. Le stade Aspmyra est réputé: froid glacial, vent cinglant et pelouse synthétique ultra rapide, sur laquelle Bodö/Glimt avait jadis humilié l'AS Rome de José Mourinho (6-1 en Conference League en 2021).

Les Scandinaves ont bouclé la phase de ligue de la C1 au 23e rang grâce à un «finish» remarquable. L'équipe dirigée par Kjetil Knutsen a été chercher un match nul 2-2 sur la pelouse du Borussia Dortmund avant de dominer Manchester City à domicile (3-1) et de terminer par une victoire à Madrid, face à l'Atlético (2-1).

Devant l'OM et le Napoli

Avant cette folle série, Bodö/Glimt n'avait récolté que deux points lors de ses six premiers matches. Le joli sprint final des Norvégiens leur a permis de rallier la phase à élimination directe aux dépens notamment de l'Olympique de Marseille et du Napoli.

L'Inter Milan et ses Suisses Manuel Akanji et Yann Sommer sont donc prévenus avant d'affronter cet outsider ambitieux. En championnat, les Italiens sont invaincus depuis novembre et une défaite contre leur grand rival, l'AC Milan. Ils occupent la tête de la Serie A avec 8 points d'avance sur les Rossoneri, mais avec un match de plus au compteur.

En Ligue des champions en revanche, l'équipe de Cristian Chivu n'a pas toujours répondu aux attentes. Le finaliste de la dernière édition aurait préféré éviter ce détour par les «16es de finale». Mais trois défaites consécutives contre l'Atlético, Liverpool et Arsenal ont condamné les Intériste à ce tour supplémentaire.

Le long voyage de Newcastle

A propos de l'Atlético, les Madrilènes doivent eux aussi passer par la cage barrage. Les joueurs de Diego Simeone affrontent les Belges du Club Bruges. Le troisième match prévu à 21h00 oppose les Grecs de l'Olympiakos aux Allemands du Bayer Leverkusen.

Mais la soirée commencera par le long déplacement des Anglais de Newcastle en Azerbaïdjan. Les Magpies défient le Qarabag FK dès 18h45, sans l'ex-international suisse Fabian Schär, blessé.