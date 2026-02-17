  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions L'Inter doit éviter le coup de froid au-delà du cercle polaire

ATS

17.2.2026 - 11:24

L'Inter Milan doit se méfier de Bodö/Glimt mercredi en barrage aller de Ligue des champions (21h00). Le chemin vers les 8es de finale passe par-delà le cercle polaire, où les Norvégiens ont déjà réalisé de nombreux exploits.

Yann Sommer s’avance en terrain hostile en Norvège.
Yann Sommer s’avance en terrain hostile en Norvège.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.02.2026, 11:24

Le déplacement chez le quadruple champion de Norvège constitue l'un des voyages les plus périlleux du calendrier européen. Le stade Aspmyra est réputé: froid glacial, vent cinglant et pelouse synthétique ultra rapide, sur laquelle Bodö/Glimt avait jadis humilié l'AS Rome de José Mourinho (6-1 en Conference League en 2021).

Les Scandinaves ont bouclé la phase de ligue de la C1 au 23e rang grâce à un «finish» remarquable. L'équipe dirigée par Kjetil Knutsen a été chercher un match nul 2-2 sur la pelouse du Borussia Dortmund avant de dominer Manchester City à domicile (3-1) et de terminer par une victoire à Madrid, face à l'Atlético (2-1).

Devant l'OM et le Napoli

Avant cette folle série, Bodö/Glimt n'avait récolté que deux points lors de ses six premiers matches. Le joli sprint final des Norvégiens leur a permis de rallier la phase à élimination directe aux dépens notamment de l'Olympique de Marseille et du Napoli.

L'Inter Milan et ses Suisses Manuel Akanji et Yann Sommer sont donc prévenus avant d'affronter cet outsider ambitieux. En championnat, les Italiens sont invaincus depuis novembre et une défaite contre leur grand rival, l'AC Milan. Ils occupent la tête de la Serie A avec 8 points d'avance sur les Rossoneri, mais avec un match de plus au compteur.

En Ligue des champions en revanche, l'équipe de Cristian Chivu n'a pas toujours répondu aux attentes. Le finaliste de la dernière édition aurait préféré éviter ce détour par les «16es de finale». Mais trois défaites consécutives contre l'Atlético, Liverpool et Arsenal ont condamné les Intériste à ce tour supplémentaire.

Le long voyage de Newcastle

A propos de l'Atlético, les Madrilènes doivent eux aussi passer par la cage barrage. Les joueurs de Diego Simeone affrontent les Belges du Club Bruges. Le troisième match prévu à 21h00 oppose les Grecs de l'Olympiakos aux Allemands du Bayer Leverkusen.

Mais la soirée commencera par le long déplacement des Anglais de Newcastle en Azerbaïdjan. Les Magpies défient le Qarabag FK dès 18h45, sans l'ex-international suisse Fabian Schär, blessé.

Les plus lus

«L'esprit du curling est mort» : rififi sur la glace de Cortina
Un journaliste de la RTS dans la tourmente pour ses propos sur un athlète israélien
Ce que l’on sait des liens multiples et opaques entre Epstein et la Russie
McGrath sur son énorme craquage : «C'était une expérience surréaliste»
La Suisse fait le job contre l’Italie et valide son billet pour les quarts
Brigandage dans le canton de Vaud : quatre individus interpellés