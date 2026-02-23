Finaliste malheureux de l'édition 2024/25, l'Inter Milan est en grand danger avant son 16e de finale retour de Ligue des champions. Les Nerazzurri doivent combler un handicap de deux buts face à Bodö/Glimt.

Yann Sommer n'avait guère brillé en Norvège. IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA ATS

Mardi soir (21h) au Stadio Giuseppe-Meazza, l'Inter n'aura donc pas le droit à l'erreur. Les hommes du coach Christian Chivu doivent se relever de leur revers étonnant subi mercredi dernier sur la pelouse des Norvégiens de Bodö/Glimt (3-1), lesquels sont depuis concentrés à 100% sur ce match retour étant donné que leur championnat ne reprendra qu'à la mi-mars.

Déjà tombeurs de Manchester City (3-1) ou de l'Atlético Madrid (2-1) durant la phase de ligue, Bodö/Glimt a confirmé son statut d'équipe surprise de cette saison européenne, avec des attaques rapides et une défense parfaitement en place. Les Norvégiens avaient déjà brillé la saison passée sur la scène continentale en se hissant dans le dernier carré de l'Europa League.

Les Intéristes, qui ont également perdu mercredi dernier leur capitaine et buteur Lautaro Martinez, sorti à cause d'une blessure, ont de leur côté bien relevé la tête ce week-end en championnat. Vainqueurs 2-0 à Lecce samedi, ils sont solidement installés en tête de la Serie A avec une marge confortable de 10 points sur leur dauphin et éternel rival, l'AC Milan.

Ce match retour doit aussi permettra à Yann Sommer de se racheter. L'ancien portier de l'équipe de Suisse n'avait guère brillé en Norvège, sa responsabilité étant engagée sur le deuxième but de Bodö/Glimt. Son compatriote Manuel Akanji ne s'était pas non plus montré à son avantage à l'aller. Le but qu'il a inscrit samedi à Lecce lui a certainement fait le plus grand bien.

Newcastle et Leverkusen tranquilles

L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, accroché à Bruges la semaine dernière (3-3) après avoir mené à deux reprises, devra également hausser son niveau à domicile mardi soir (18h45). Les Colchoneros se sont relancés ce week-end en Liga pour se mettre dans les meilleures conditions avant ce barrage retour décisif.

Après leurs confortables succès lors de la première manche à l'extérieur, Newcastle et le Bayer Leverkusen, qui reçoivent mardi (21h00) respectivement l'Olympiakos Le Pirée et Qarabag Agdam, devraient valider plus tranquillement leur ticket pour la phase à élimination directe.