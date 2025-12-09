  1. Clients Privés
Thuram prévient les Reds «L'Inter se rate rarement en Ligue des champions»

Clara Francey

9.12.2025

Même si l'Inter Milan déçoit face à ses adversaires les plus relevés cette saison, Marcus Thuram est confiant avant d'affronter Liverpool mardi en Ligue des champions: «L'Inter, a-t-il dit lundi, se rate rarement en Ligue des champions ces dernières saisons.»

Marcus Thuram est confiant avant de défier Liverpool.
Marcus Thuram est confiant avant de défier Liverpool.
IMAGO/IPA Sport

Agence France-Presse

09.12.2025, 09:02

«Depuis que je suis un joueur de l'Inter, nous avons gagné de grands matches. Dans un match de cet enjeu, il peut tout se passer, mais c'est vrai qu'il a nous manqué à chaque fois quelque chose cette saison dans les matches au sommet», a déclaré Thuram en conférence de presse.

«Nous savons ce que nous devons améliorer (...) L'Inter se rate rarement en Ligue des champions ces dernières saisons», a-t-il insisté.

Avant d'affronter Liverpool, l'Inter, balayé en finale de la précédente édition par le Paris SG (5-0), est 4e du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions (12 pts), mais reste sur une défaite (2-1) à Madrid face à l'Atlético, son premier adversaire de standing cette saison en C1.

Les Nerazzurri sont 2e du Championnat d'Italie, à un point du leader Naples, mais ont déjà concédé quatre défaites, dont trois contre des adversaires directs pour le titre (4-3 contre la Juventus, 3-1 contre Naples et 1-0 contre l'AC Milan).

Même si Liverpool est en plein doute, avec des résultats décevants (9e en championnat, quatre victoires seulement sur ses 15 derniers matches) et une crise ouverte par les critiques de Mohamed Salah, Thuram se méfie des Reds.

«La vérité est qu'un champion, quand on en doute, veut montrer ce qu'il vaut vraiment. Tout le monde peut croire que c'est le moment parfait pour affronter Liverpool, mais peut-être pas», a-t-il prévenu.

«On va affronter une grande équipe avec des grands joueurs. A nous de continuer de faire ce que nous faisons ces derniers temps et même de faire encore mieux», a ajouté l'international français.

