Les espoirs d'un succès des Young Boys en Ligue des champions contre l'Inter Milan sont aussi liés à Loris Benito. Le capitaine, longtemps blessé, veut entraîner ses coéquipiers dans son sillage.

Cette saison, Loris Benito a joué trois fois avec les Young Boys en Super League, et les Bernois ont gagné à deux reprises. Ce sont les deux seules victoires du champion de Suisse après dix matches dans le championnat 2024/25. Grâce au 2-1 de dimanche contre Lucerne, YB est passé de la dernière à la 10e place du classement.

Le bilan de Loris Benito souligne bien l'importance du défenseur de 32 ans, tant sur le terrain que dans son rôle de capitaine. Il avait manqué les premiers matches de la saison après sa déchirure des ligaments croisés subie en février dernier. La rééducation s'est parfaitement déroulée.

«Je suis maintenant mentalement beaucoup plus avancé qu'à l'époque. Cette fois, je me suis davantage penché sur moi-même et sur mon psychisme», souligne Benito dans un entretien avec Keystone-ATS. Pour lui, cela a été un facteur décisif pour le très bon déroulement de la guérison.

«Energie positive»

Il est prêt pour sa première apparition de la saison en Ligue des champions. Sans lui, YB a concédé deux défaites nettes à domicile contre Aston Villa (3-0) et à l'extérieur contre le FC Barcelone (5-1). Le fait que son retour en C1 soit lié à quelques espoirs «me flatte», souligne-t-il. «Je vais essayer d'entraîner mes coéquipiers avec mon énergie positive. Si cela les aide à mieux jouer, une grande partie sera déjà faite.»

Interrogé ensuite sur la manière dont il définit l'Inter Milan, Benito répond: «Simone Inzaghi (l'entraîneur) a formé une équipe très stable. Ils sont très bons tactiquement, on a l'impression que chaque étape est planifiée».

«Ils vont essayer de nous désorganiser en changeant souvent de position», explique Benito, conscient que la communication sera primordiale du côté bernois. «Nous ne devons pas nous laisser désarçonner», ajoute-t-il, persuadé qu'une surprise est possible face à des Milanais peut-être pas si rigoureux que cela.

