Bayern invincible, Liverpool solide : Paris et le Real à genoux

Le Bayern Munich a remporté le choc au sommet de la 4e journée de Ligue des champions mardi. Les Bavarois se sont imposés 2-1 à Paris grâce à un doublé de Luis Diaz, qui a mis le PSG dans tous ses états.

PSG – Bayern 1-2 UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26 04.11.2025

Keystone-SDA ATS

Le Colombien, arrivé à Munich en provenance de Liverpool cet été, a frappé deux fois en première période. Il a rapidement fait craquer le tenant du titre (4e) avant de doubler la mise en dérobant le cuir à un Marquinhos bien emprunté (32e).

Diaz s'est encore illustré, dans le mauvais sens, juste avant la mi-temps, en taclant dangereusement le Marocain Achraf Hakimi. Ce dernier, blessé sur le coup, a été contraint de céder sa place, tandis que Diaz a logiquement été expulsé.

C'était le deuxième coup dur de la soirée pour le PSG, qui avait déjà vu son Ballon d'Or Ousmane Dembélé rechuter un peu plus tôt. L'attaquant français, de retour dans le onze titulaire, est lui aussi sorti sur blessure alors qu'il venait de marquer un but justement annulé pour hors-jeu (22e).

A 11 contre 10, les Parisiens ont dû attendre la 74e minute pour réduire la marque, par Joao Neves. Un but qui n'a pas suffi à stopper un Bayern Munich inarrêtable: les hommes de Vincent Kompany ont remporté tous leurs matches depuis le début de la saison (16 sur 16).

Le Real battu à Liverpool

Dans l'autre grosse affiche de la soirée, Liverpool est venu à bout du Real Madrid à Anfield (1-0). Les Reds ont fait la décision sur un but de l'Argentin Alexis Mac Allister à la 61e pour infliger aux Merengues leur première défaite de la saison en Ligue des champions.

Liverpool – Real Madrid 1-0 UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26 04.11.2025

Le succès des Anglais, qui retrouvent le sourire après un mois d'octobre piteux (1 victoire, 4 défaites), apparaît mérité, dans la mesure où ils se sont procuré les meilleures occasions. Ils auraient pu s'imposer plus largement sans quelques exploits du portier belge du Real Thibaut Courtois.

Un premier succès pour Monaco

L'AS Monaco et son gardien suisse Philipp Köhn ont quant à eux signé leur première victoire dans cette phase de ligue. Les joueurs du Rocher se sont imposés chichement au-delà du cercle polaire, à Bodö (1-0), sur un but de l'Anglais Folarin Balogun.

Bodø/Glimt – Monaco 0-1 UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26 04.11.2025

Ecrasé 4-0 par Arsenal lors de la précédente journée, l'Atlético Madrid a rebondi face à l'Union Saint-Gilloise du Suisse Marc Giger (3-1). Ce dernier, auteur d'un doublé ce week-end en championnat, a dû attendre la 74e minute pour fouler le pré espagnol.

Atlético – Union SG 3-1 UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26 04.11.2025

A noter enfin les matches nuls entre la Juventus et le Sporting Portugal (1-1) et entre l'Olympiakos et le PSV Eindhoven (1-1), tandis que Tottenham a réalisé le carton de la soirée contre Copenhague (4-0).

Juventus – Sporting CP 1-1 UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26 04.11.2025

Olympiacos – PSV 1-1 UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26 04.11.2025