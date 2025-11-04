Bayern invincible, Liverpool solide : Paris et le Real à genoux

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions Bayern invincible, Liverpool solide : Paris et le Real à genoux

ATS

4.11.2025 - 23:18

Le Bayern Munich a remporté le choc au sommet de la 4e journée de Ligue des champions mardi. Les Bavarois se sont imposés 2-1 à Paris grâce à un doublé de Luis Diaz, qui a mis le PSG dans tous ses états.

PSG – Bayern 1-2

PSG – Bayern 1-2

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

Keystone-SDA

04.11.2025, 23:18

Le Colombien, arrivé à Munich en provenance de Liverpool cet été, a frappé deux fois en première période. Il a rapidement fait craquer le tenant du titre (4e) avant de doubler la mise en dérobant le cuir à un Marquinhos bien emprunté (32e).

Diaz s'est encore illustré, dans le mauvais sens, juste avant la mi-temps, en taclant dangereusement le Marocain Achraf Hakimi. Ce dernier, blessé sur le coup, a été contraint de céder sa place, tandis que Diaz a logiquement été expulsé.

C'était le deuxième coup dur de la soirée pour le PSG, qui avait déjà vu son Ballon d'Or Ousmane Dembélé rechuter un peu plus tôt. L'attaquant français, de retour dans le onze titulaire, est lui aussi sorti sur blessure alors qu'il venait de marquer un but justement annulé pour hors-jeu (22e).

A 11 contre 10, les Parisiens ont dû attendre la 74e minute pour réduire la marque, par Joao Neves. Un but qui n'a pas suffi à stopper un Bayern Munich inarrêtable: les hommes de Vincent Kompany ont remporté tous leurs matches depuis le début de la saison (16 sur 16).

Le Real battu à Liverpool

Dans l'autre grosse affiche de la soirée, Liverpool est venu à bout du Real Madrid à Anfield (1-0). Les Reds ont fait la décision sur un but de l'Argentin Alexis Mac Allister à la 61e pour infliger aux Merengues leur première défaite de la saison en Ligue des champions.

Liverpool – Real Madrid 1-0

Liverpool – Real Madrid 1-0

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

Le succès des Anglais, qui retrouvent le sourire après un mois d'octobre piteux (1 victoire, 4 défaites), apparaît mérité, dans la mesure où ils se sont procuré les meilleures occasions. Ils auraient pu s'imposer plus largement sans quelques exploits du portier belge du Real Thibaut Courtois.

Un premier succès pour Monaco

L'AS Monaco et son gardien suisse Philipp Köhn ont quant à eux signé leur première victoire dans cette phase de ligue. Les joueurs du Rocher se sont imposés chichement au-delà du cercle polaire, à Bodö (1-0), sur un but de l'Anglais Folarin Balogun.

Bodø/Glimt – Monaco 0-1

Bodø/Glimt – Monaco 0-1

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

Ecrasé 4-0 par Arsenal lors de la précédente journée, l'Atlético Madrid a rebondi face à l'Union Saint-Gilloise du Suisse Marc Giger (3-1). Ce dernier, auteur d'un doublé ce week-end en championnat, a dû attendre la 74e minute pour fouler le pré espagnol.

Jupiler Pro League. Giger s’offre un doublé et guide l’Union Saint-Gilloise

Jupiler Pro LeagueGiger s’offre un doublé et guide l’Union Saint-Gilloise

Atlético – Union SG 3-1

Atlético – Union SG 3-1

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

A noter enfin les matches nuls entre la Juventus et le Sporting Portugal (1-1) et entre l'Olympiakos et le PSV Eindhoven (1-1), tandis que Tottenham a réalisé le carton de la soirée contre Copenhague (4-0).

Juventus – Sporting CP 1-1

Juventus – Sporting CP 1-1

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

Olympiacos – PSV 1-1

Olympiacos – PSV 1-1

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

Tottenham – Copenhague 4-0

Tottenham – Copenhague 4-0

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

Les plus lus

Comment Trump se vautre dans le luxe alors que des millions de personnes sont menacées par la famine
Bayern invincible, Liverpool solide : Paris et le Real à genoux
Attaque à la voiture-bélier à Bâle - des malfaiteurs s'écrasent avec une BMW dans une bijouterie
Trafic aérien interrompu à l'aéroport de Bruxelles
Gottéron trouve la clé d’un match cadenassé à double tour
Cadavre retrouvé en Franche-Comté: la victime pourrait être suisse