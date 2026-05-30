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Ligue des champions Luis Enrique, cauchemar des clubs anglais sur les traces de «Zizou»

Clara Francey, à Budapest

30.5.2026

En finale de la Ligue des champions samedi à Budapest, Luis Enrique et le PSG visent un doublé historique face à Arsenal. À la veille de cette rencontre que le monde du football attend avec impatience, l'Espagnol a pleinement assumé les ambitions parisiennes.

Luis Enrique (au centre) lors de l’entraînement du PSG à la veille de sa deuxième finale consécutive de Ligue des champions.
Luis Enrique (au centre) lors de l’entraînement du PSG à la veille de sa deuxième finale consécutive de Ligue des champions.
IMAGO/Shutterstock

Clara Francey, à Budapest

30.05.2026, 07:00

Depuis son arrivée au PSG à l'été 2023, Luis Enrique a transformé le Paris Saint-Germain en une véritable machine à gagner : sous ses ordres, les Parisiens ont notamment remporté trois fois la Ligue 1, deux Coupes de France mais aussi et surtout, leur première Ligue des champions.

Et un an plus tard, l'Espagnol entend bien devenir le second entraîneur après Zinédine Zidane à réussir le «back to back» dans la compétition reine. «Il n'y a pas de valeur dans la première Champions League. Elle restera dans l'histoire, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est la deuxième la plus importante, c'est ça marquer l'histoire», déclarait-il d'ailleurs deux semaines avant le rendez-vous de Budapest.

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La confiance d'un champion d'Europe

Un rendez-vous que le technicien asturien aborde avec confiance. «Parce que nous sommes les tenants du titre et parce que personne n'a eu de pire calendrier que le nôtre. Ça nous a fait grandir. J'espère qu'on verra une grande finale et une fête pour le football», a tout d'abord déclaré Luis Enrique vendredi en conférence de presse, à 24 heures du choc face aux Gunners.

Avant d'offrir une nouvelle preuve de son assurance. «Oui, il y a un favori dans cette finale», a glissé l'Espagnol de 56 ans, sans toutefois préciser explicitement qu'il parlait de son équipe. Mais les chiffres parlent pour lui. Sur ses dix derniers matches de Ligue des champions face à des clubs de Premier League - considérée comme le meilleur championnat du monde -, le PSG ne s'est incliné qu'une seule fois. C'était contre Aston Villa, il y a plus d'un an.

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Les 10 derniers matches du PSG face à des clubs anglais en Ligue des champions

  • Liverpool - PSG : 0-2 (14.04.26)
  • PSG - Liverpool : 2-0 (08.04.26)
  • Chelsea - PSG : 0-3 (17.03.26)
  • PSG - Chelsea : 5-2 (11.03.26)
  • PSG - Newcastle : 1-1 (28.01.26)
  • PSG - Tottenham : 5-3 (26.11.25)
  • PSG - Arsenal : 2-1 (07.05.25)
  • Arsenal - PSG : 0-1 (29.04.25)
  • Aston Villa - PSG : 3-2 (15.04.25)
  • PSG - Aston Villa : 3-1 (09.04.25)
Montre plus

Un entraîneur unanimement salué

Longtemps critiqué pour sa dépendance à ses stars, le PSG version Luis Enrique impressionne désormais par sa maîtrise tactique, son pressing et sa capacité à souffrir ensemble. «Luis Enrique a toujours été une référence, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur. Son travail avec cette équipe du PSG est particulièrement visible : on reconnaît sa patte partout, dans leur comportement et leur style de jeu», a salué Mikel Arteta devant la presse rassemblée dans les entrailles de la Puskás Aréna.

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Marquinhos et Ousmane Dembélé ont eux aussi couvert leur coach d'éloges devant les médias. «Depuis qu'il est arrivé à Paris, il a mis des choses en place, des stratégies, sa philosophie... Comme tout ce qu'il a mis en place ou presque a marché, il a gagné la confiance du groupe et c'est ce qui fait qu'on est aussi fort. C'est un entraîneur qui voit bien les choses, qui n'est pas que tactique, mais nous prépare aussi mentalement, physiquement, émotionnellement. C'est un entraîneur vraiment complet, de très haut niveau et j'espère qu'on va rester longtemps avec lui», a salué le capitaine brésilien du PSG. «C'est l'un des meilleurs coaches que j'ai eus dans ma carrière. Il m'a beaucoup fait progresser, avec et sans le ballon», a également confié le Ballon d'Or.

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Luis Enrique et ses hommes priveront-ils le champion d'Angleterre d'un premier sacre européen pour s'offrir un doublé historique ? Réponse samedi soir à la Puskás Aréna.

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28.05.2026

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