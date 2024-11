Luis Enrique désabusé : «C’est inexplicable et injuste»

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a estimé que Paris était «sans aucun doute» en danger pour sa qualification en 8e de finale de la Ligue des champions après sa défaite «inexplicable» contre l'Atlético Madrid (2-1).

PSG – Atlético 1-2 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 06.11.2024

AFP Nicolas Larchevêque

«Sans aucun doute», a répondu l'entraineur espagnol à la question si Paris était menacé, ajoutant que cette défaite est «inexplicable» et «injuste». «Il faudrait que je revois ce match mais réellement, c'est inexplicable ce qu'il s'est passé durant ces trois matches. Je dirai que les mots qui nous viennent ce sont ‘inexplicable’ et ‘injuste’», a-t-il dit en englobant aussi les deux dernières sorties du club en C1, à Arsenal (défaite 2-0) et face au PSV Eindhoven (1-1).

Selon lui, «c'est une mauvaise blague» d'avoir seulement quatre points tant le PSG «continue d'être meilleur que les adversaires mais c'est très difficile d'expliquer cette série de trois matches». «C'est le moment d'analyser le match et de se relever» et «il nous reste quatre matches, on va se qualifier sinon les mesures seront prises», a-t-il expliqué, précisant que ses joueurs «sont affectés» mais qu'il continue de les «protéger». «Comment ce serait possible de ne pas être touché ?», a-t-il insisté.

«Le but (de la victoire madrilène, dans le temps additionnel, NDLR), c’est une mauvaise blague. Ils ne sont jamais approché de notre but et ça rentre», a-t-il dit. Quant aux difficultés offensives de son équipe, à un journaliste évoquant l'absence d'un buteur, il a répondu: «Apporte-le moi si tu l'as, cet attaquant. Je le sors d’où, cet attaquant ? Quand je vais échouer ce sera avec mes idées à moi et pas celle d’un journaliste.»

Diego Simeone : «Paris a été meilleur que nous mais...»

De son côté, le coach de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, a salué l'efficacité de son équipe à la différence du match perdu à domicile contre Lille (3-1) lors de la précédente journée. «Contre Lille, nous avons eu beaucoup d'occasions de but mais on n'a pas assez marqué. Aujourd'hui, cela a été tout le contraire, on a peu attaqué mais on a transformé deux actions de but», a-t-il relevé.

«C'est très beau le jeu de possession, les combinaisons et le collectif, mais ce qui te fait gagner un match c'est la précision», a-t-il souligné, ajoutant que «Paris a été meilleur que nous mais nous, nous avons eu la réussite que nous n'avions pas eu face à Lille».

Interrogé sur le match compliqué d'Antoine Griezmann, le technicien argentin des Colchoneros a répondu que le second but, en fin de match, venait du Français: «parfois il joue mieux et est plus fin dans le jeu mais il n'est pas décisif», a-t-il dit. L'inverse s'est passé mercredi soir.