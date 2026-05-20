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Ligue des champions Luis Enrique prédit «une finale difficile» contre Arsenal

ATS

20.5.2026 - 18:45

Luis Enrique, l'entraîneur du PSG champion d'Europe en titre, a prédit mercredi une «finale difficile» contre Arsenal. Deux équipes «avec des schémas différents» s'affronteront le 30 mai à Budapest.

Keystone-SDA

20.05.2026, 18:45

«Ce sera une finale très difficile avec des équipes qui arrivent avec des schémas différents», «on espère avoir une grande finale», a déclaré le coach en conférence de presse.

Luis Enrique a également félicité l'équipe londonienne pour son titre de champion d'Angleterre officiellement acquis mardi soir, et s'est projeté vers cette opposition.

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«Arsenal mérite d'avoir gagné la Premier League après une très bonne saison. On les a déjà affrontés, on connaît leur capacité avec le ballon à marquer des buts, et sans le ballon c'est la meilleure équipe du monde, sans aucun doute».

«C'est l'entraîneur Mikel Arteta qui a apporté cette mentalité de gagnant à Arsenal, il y a quatre ou cinq saisons qu'ils s'améliorent d'année en année», a salué l'entraîneur.

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20.05.2026

L'efficacité des Gunners sur coups de pied arrêtés ne lui donne «pas de cauchemar»: «on va essayer de défendre comme d'habitude, on est une équipe petite (réd: en taille) mais qui défend bien les coups de pied arrêtés».

«On a beaucoup de chance de jouer une autre finale», a aussi affirmé l'Espagnol. Le 31 mai 2025, Paris avait écrasé l'Inter Milan 5-0 pour s'adjuger le premier titre de Ligue des champions de son histoire.

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