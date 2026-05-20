Luis Enrique, l'entraîneur du PSG champion d'Europe en titre, a prédit mercredi une «finale difficile» contre Arsenal. Deux équipes «avec des schémas différents» s'affronteront le 30 mai à Budapest.

🚨 LUIS ENRIQUE 🇪🇸 ENCENSE LES GUNNERS AVANT LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS ! 🔥



« Sans le ballon, ARSENAL EST LA MEILLEURE ÉQUIPE DU MONDE, sans aucun doute.



Et avec ballon, ils sont capables de marquer beaucoup de buts.



ÇA VA ÊTRE UNE TRÈS BELLE FINALE ! » ⚔️



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Keystone-SDA ATS

«Ce sera une finale très difficile avec des équipes qui arrivent avec des schémas différents», «on espère avoir une grande finale», a déclaré le coach en conférence de presse.

Luis Enrique a également félicité l'équipe londonienne pour son titre de champion d'Angleterre officiellement acquis mardi soir, et s'est projeté vers cette opposition.

«Arsenal mérite d'avoir gagné la Premier League après une très bonne saison. On les a déjà affrontés, on connaît leur capacité avec le ballon à marquer des buts, et sans le ballon c'est la meilleure équipe du monde, sans aucun doute».

«C'est l'entraîneur Mikel Arteta qui a apporté cette mentalité de gagnant à Arsenal, il y a quatre ou cinq saisons qu'ils s'améliorent d'année en année», a salué l'entraîneur.

Football : Arsenal roi d'Angleterre après 22 ans d'attente Des milliers de supporters d’Arsenal ont envahi le nord de Londres pour fêter le titre après 22 ans d’attente, de frustrations et d’espoirs déçus. 20.05.2026

L'efficacité des Gunners sur coups de pied arrêtés ne lui donne «pas de cauchemar»: «on va essayer de défendre comme d'habitude, on est une équipe petite (réd: en taille) mais qui défend bien les coups de pied arrêtés».

«On a beaucoup de chance de jouer une autre finale», a aussi affirmé l'Espagnol. Le 31 mai 2025, Paris avait écrasé l'Inter Milan 5-0 pour s'adjuger le premier titre de Ligue des champions de son histoire.