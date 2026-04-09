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Ligue des champions Main non sifflée de l'Atlético : le Barça voit rouge et porte plainte

Gregoire Galley

9.4.2026

Le FC Barcelone a annoncé jeudi avoir porté plainte devant l'UEFA dénonçant une erreur d'arbitrage flagrante, à ses yeux, lors du quart de finale aller de Ligue des champions perdu la veille à domicile face à l'Atlético de Madrid (0-2).

Istvan Kovacs a rendu furieux les joueurs catalans.
Istvan Kovacs a rendu furieux les joueurs catalans.
ats

Agence France-Presse

09.04.2026, 22:50

«Le club considère que l'arbitrage a été contraire à la réglementation en vigueur, avec une incidence directe sur le déroulement de la rencontre et sur son résultat», écrit le Barça dans un communiqué.

L'incident visé s'est produit à la 55e minute. Sur un renvoi anodin aux six mètres, le Madrilène Marc Pubill a pris le ballon à la main en pleine surface alors que son gardien Juan Musso venait de lui faire la passe.

Istvan Kovacs, l'arbitre roumain de la partie, n'a pas sifflé et l'assistance vidéo ne lui a rien signalé, provoquant la colère des joueurs et du staff barcelonais.

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Flick Fulmine

«Je n'arrive pas à y croire! Le gardien a engagé, et le joueur a stoppé le ballon avec la main, puis l'action a repris. Pour moi c'est un carton rouge. Deuxième jaune peut-être, donc rouge, et pénalty. Cela aurait pu totalement changer le match», a fulminé l''entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick en conférence de presse d'après match. L'Atlético menait alors 1-0.

«Le FC Barcelone estime que cette décision, ainsi que la non-intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), constituent une erreur significative. En conséquence, le Club a demandé une enquête, l'accès aux communications de l'arbitre et, le cas échéant, une reconnaissance officielle des erreurs commises et la mise en œuvre des mesures appropriées», poursuit le Barça jeudi.

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