Le suspense subsiste avant l'ultime journée de la phase de ligue en C1 mercredi. De grands noms sont menacés d'une élimination prématurée, en l'occurrence Manchester City et le Paris Saint-Germain.

Journée folle ! Les 18 matches en simultané sur blue Sport La dernière journée de la phase de ligue de la Champions League a de quoi faire rêver. Le 29 janvier, les 36 équipes joueront en même temps. Avec blue Sport, tu vivras le dénouement au plus près. 24.01.2025

ATS

Ce nouveau format a garanti l'incertitude jusqu'au bout, ce qui n'était pas forcément le cas avec l'ancienne formule de huit groupes à quatre équipes. Maintenant, l'objectif est de figurer dans le top 24 du classement pour pouvoir continuer dans la compétition, via les barrages pour les clubs classés de la 9e à la 24e place. Ceux qui occupent les rangs 1 à 8 passent directement en 8es de finale, ce qui constitue un avantage non négligeable au vu de la surcharge des calendriers.

Les 18 matches de la 8e journée auront lieu simultanément dès 21h00. La pression sera donc grande pour ceux qui sont aux alentours de la barre. Cela concerne notamment, à la surprise générale, Manchester City.

Séisme

Le vainqueur de l'édition 2023 est actuellement 25e avec 8 points et devra absolument battre Bruges (20e/11 pts) à l'Etihad dans ce qui sera aussi un duel entre les Suisses Manuel Akanji et Ardon Jashari. Les Citizens n'ont pas manqué la phase à élimination directe depuis 13 ans. Un échec constituerait un véritable séisme.

La situation du PSG (22e/10 pts) est un peu meilleure, mais pas sans danger non plus. Une défaite sur la pelouse du VfB Stuttgart (24e/10 pts) de Fabian Rieder et Leonidas Stergiou pourrait leur être fatale. Mais un nul arrangerait les deux formations, car les Français seraient qualifiés et les Allemands aussi, sauf en cas d'improbable succès du Dinamo Zagreb contre l'AC Milan avec au moins sept buts d'écart...

Les Reds et le Barça éviteront un tour

Devant, Liverpool (1er/21 pts) et Barcelone (2e/18 pts) sont déjà assurés de terminer dans le top 8 et d'éviter ainsi la case barrages (11/12 et 18/19 février). Arsenal (3e/16 pts) et l'Inter Milan (4e/16 pts) ont tout en main pour y arriver aussi.

Mais c'est très serré derrière: entre l'Atlético Madrid (5e/15 pts) et le Celtic Glasgow (18e/12 pts), il n'y a que trois points d'écart. De nombreuses permutations restent donc possibles dans le classement d'ici mercredi en fin de soirée. Ce n'est pas pour déplaire aux fans de ballon rond.

lemi, ats