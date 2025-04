Muet au Parc des Princes, le néo-Villan Marcus Rashford peut nourrir l'espoir de qualifier son club d'adoption mardi à Villa Park pour le quart de finale retour de Ligue des champions (21h00). Il avait déjà marqué deux fois contre le PSG avec Manchester United.

Avant l'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien en 2023, des rumeurs ont parfois envoyé Marcus Rashford à Paris, et elles ont été relancées récemment. Mais l'Anglais de 27 ans aime le PSG pour une autre raison: sa réussite face à lui.

Il a marqué deux buts importants pour Manchester United, lorsqu'il était encore l'un des plus grands espoirs du club, qui attendait la relève d'Eric Cantona ou Wayne Rooney. Les deux fois au Parc des Princes. En 2019, en huitième de finale, il inscrivait un penalty dans les arrêts de jeu pour le 3-1, afin de renverser complètement la confrontation, après la défaite 2-0 à Old Trafford.

Deux saisons plus tard, en phase de groupe, Rashford avait aussi forcé la décision au Parc des Princes (2-1). Le but était autrement plus compliqué: le numéro 10, tout de blanc vêtu, avait hérité du ballon à trente mètres du but parisien, parvenant à se retourner, s'avancer et frapper à ras de terre pour trouver le poteau rentrant de Keylor Navas.

Rappelé en sélection

Cette fois-ci, le contexte est bien différent. La cote de Marcus Rashford s'est effondrée en quelques années, la faute à un dilettantisme et une irrégularité coupables. Même s'il avait marqué sept buts et délivré trois passes décisives en 23 apparitions en première moitié de cette saison, Manchester United était soulagé, fin janvier en clôture de mercato hivernal, de trouver une solution de prêt au club situé à Birmingham.

Sous les ordres de l'exigeant Unai Emery – notamment sur la condition physique, parfois négligée par Rashford -, l'attaquant a repris des couleurs, dans le jeu et les statistiques (trois buts, cinq passes décisives en 13 matches). Trois buts inscrits lors de ses deux derniers matches avant le rendez-vous parisien, contre Brighton en Premier League et Preston en Coupe d'Angleterre.

De mieux en mieux

«Il reprend confiance dans son football, parce qu'il est seulement concentré sur le football», a souligné Unai Emery. «Il s'entend bien avec ses coéquipiers, il s'imprègne de notre jeu, nos exigences. Il est de mieux en mieux, sur tous les plans».

Au point d'être rappelé en sélection par le nouveau manager, Thomas Tuchel, le mois dernier. Son été s'annonce néanmoins incertain: va-t-il rester à Aston Villa? Marcus Rashford a encore un peu de temps pour décider, même s'il ne sera pas totalement maître de son destin. Il peut s'en consoler dès mardi en inscrivant un nouveau but au PSG.

Et se rattraper: lors de l'aller à Paris mercredi dernier (3-1), Rashford a vécu un match frustrant, la plupart du temps recroquevillé comme ses coéquipiers dans sa moitié de terrain, seulement autorisé à quelques incursions offensives. Il a néanmoins lancé en profondeur Youri Tielemans dont le centre s'est transformé en passe décisive pour Morgan Rogers.