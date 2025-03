«Mardi soir ce sera du 50-50», a affirmé Khvicha Kvaratskhelia, l'attaquant géorgien du Paris SG, selon qui ce huitième de finale retour de Ligue des champions à Liverpool sera «le match le plus important de la saison».

Khvicha Kvaratskhelia aura un rôle à jouer dans le match retour. KEYSTONE

AFP Arthur Rappaz

Mercredi dernier face aux Reds (défaite 1-0), «on a créé beaucoup d'occasion mais on n'a pas concrétisé, on a raté devant le but, on n'a pas profité» des opportunités, a lancé «Kvara» lundi en conférence de presse à Anfield. Mais malgré cette défaite, au retour, ce sera «du 50-50».

«On a une grosse mentalité dans l'équipe et on va tenter de gagner mardi», a insisté «Kvara». «Notre but c'est de continuer, d'aller au bout».

«Je pense qu'on a dominé Liverpool qui n'était pas facile à jouer, on a joué un beau football, il faut se concentrer sur notre jeu, avoir de la confiance et montrer qu'on est là pour gagner», a appuyé l'attaquant, recruté cet hiver en provenance de Naples et qui a déjà trouvé sa place dans le collectif parisien.

«C'était injuste»

«On était déçu car c'était injuste. Cela peut arriver, mais le lendemain quand on est retrouvé, on a regardé le match, on a eu quelques sourires», a-t-il encore déclaré.

Arrivé il y a quelques semaines, il se sent «très bien avec le PSG»: «Mon adaptation est allée très vite, tout le monde m'a aidé».

«J'adore le foot, je m'amuse bien, j'essaye de proposer quelque chose de beau mais surtout d'aider mon équipe à marquer des buts», a-t-il développé.