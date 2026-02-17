Match fou sur le Rocher, fracas autour de Vinicius et Mourinho à Lisbonne !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions Match fou sur le Rocher, fracas autour de Vinicius et Mourinho à Lisbonne !

Gregoire Galley

17.2.2026

Malgré le brio de Philipp Köhn et la bravoure de Denis Zakaria, l’AS Monaco n’a pas déjoué les pronostics. Les Monégasques ont été battus 3-2 par le PSG en match aller des barrages.

Monaco – PSG 2-3

Monaco – PSG 2-3

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

Keystone-ATS

17.02.2026, 23:03

17.02.2026, 23:32

Les deux Suisses et leurs coéquipiers ont, toutefois, eu le droit de rêver. Les Monégasques ont, en effet, mené 2-0 à la 18e grâce à un doublé de l’Américain Folarin Balogun avant que Philipp Köhn ne détourne un penalty de Vitinha à la 22e... Avec un scénario aussi improbable, l’AS Monaco a pu croire que l’impossible serait possible, qu’il pouvait effectivement éliminer le tenant du titre. D’autant plus que le PSG devait perdre son Ballon d’Or Ousmane Dembélé, touché au mollet et remplacé à la 26e.

Seulement, son remplaçant Désiré Doué, décrié pour son individualisme forcené vendredi lors de la défaite 2-1 à Rennes, a été l’homme du match avec un doublé (29e et 67e) et une implication décisive sur le 2-2 d’Achraf Hakimi à la 41e. L’expulsion d’Alexandre Golovine juste après la pause pour une intervention malheureuse sur Vitinha devait placer les Monégasques dans une situation impossible. A dix contre onze, ils n’avaient pratiquement aucune chance de rester à la hauteur du PSG.

Ligue des champions. La Juventus coule à Istanbul et s’enfonce dans la crise

Ligue des championsLa Juventus coule à Istanbul et s’enfonce dans la crise

Vinicius décisif et insulté

A Lisbonne, Vinicius a été le personnage central d’un match qui a souri au Real Madrid face à Benfica (1-0) . Le Brésilien a inscrit l’unique but de la rencontre à la 50e sur une frappe magnifique dans la lucarne avant d’avoir été, assure-t-il, victime d’injures racistes de la part de l’Argentin Gianluca Prestianni. L’arbitre François Letexier a alors interrompu la partie pendant près de dix minutes, avant de décider de la faire reprendre sans autre sanction. A noter que encore que l’entraineur du Benfica, José Mourinho, a été expulsé en fin de match. Comme le PSG, le Real a fait un pas sans doute décisif vers la qualification avec ce succès à l'extérieur.

Benfica – Real Madrid 0-1

Benfica – Real Madrid 0-1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel a, également, réussi une très belle opération. Les Allemands ont battu l'Atalanta 2-0, un résultat qui leur permet d'aborder le match retour à Bergame avec un réel optimisme. Surtout avec un Gregor Kobel aussi rassurant dans les buts.

Dortmund – Atalanta 2-0

Dortmund – Atalanta 2-0

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

Les plus lus

Plus de 300 noms: la liste Epstein de Pam Bondi pour brouiller les pistes ?
Avant de rentrer aux Etats-Unis, Lindsey Vonn a fait des heureux
Match fou sur le Rocher, fracas autour de Vinicius et Mourinho à Lisbonne !
Vive colère des Norvégiens : l’entraîneur de Loïc Meillard se défend !
De Yanqing à Cortina, les déboires olympiques de la reine Shiffrin
Elle perd sa prévoyance vieillesse... à cause de 10 centimètres !