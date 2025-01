Manuel Akanji a traversé l’une des soirées les plus sombres de sa carrière au Parc des Princes. Le Zurichois et Manchester City se sont inclinés 4-2 devant le Paris St. Germain après avoir mené 2-0.

A l’origine de l’ouverture du score de Jack Grealich à la 50e minute avec son débordement qui a laissé sur place Nuno Mendes, Manuel Akanji et ses coéquipiers ont été submergés par la vague parisienne. Le duo formé par Bradley Barcola et par Ousmane Dembélé fut intenable. La défense des Mancuniens n’a pas cessé de prendre l’eau pour concéder une défaite qui leur interdit le moindre faux-pas mercredi prochain contre le FC Bruges s’il entendent passer le cap de cette phase de Ligue. Ils sont pour l’instant sous la barre avec une 25e place bien indigne de leur rang...

Cette victoire ouvre, en revanche, de bien belles perspectives au PSG. Avec Barcola, Dembélé et aussi ce diable de Désiré Doué, le PSG a présenté en seconde période un trio offensif de grande valeur. Avec un jeu collectif bien plus posé que les années précédentes, Paris peut, pourquoi pas, rêver plus grand. A condition de ne pas se prendre les pieds dans le tapis mercredi à Stuttgart.

Battu 3-0 à Rotterdam par le Feyenoord, le Bayern Munich est l’autre grand perdant de la soirée. Une victoire face au Slovan Bratislava permettra aux Bavarois de se qualifier pour les seizièmes de finale. Mais une accession dans le Top-8 relève désormais presque du miracle alors qu'elle était l'objectif assigné au début de cette Ligue des champions dont la finale aura lieu à... Munich.

Du côté de Madrid, la classe des attaquants du Real a fait craquer Salzbourg (5-1), pour assurer au tenant du titre au minimum une place en barrages à une journée de la fin de la phase de ligue. Rodrygo a signé deux buts de classe en première période (23e, 34e), puis Mbappé (48e) et Vinicius (55e, 77e) ont alourdi le score. Mads Bidstrup a sauvé l'honneur pour Salzbourg (5-1, 84e). Le Real ira affronter Brest pour la dernière journée mercredi prochain.

L'Inter Milan de Yann Sommer a de son côté fait un grand pas vers la qualification directe pour les huitièmes de finale en battant le Sparta Prague 1 à 0, mercredi. Grâce à cette cinquième victoire en sept journées de la phase de ligue, l'Inter totalise seize points et s'est replacé à la 4ème place. Un nul contre Monaco la semaine prochaine à San Siro lui suffira pour garantir sa place dans les huit premiers.

Arsenal se dirige également vers les huitièmes de finale après avoir battu le faible Dinamo Zagreb (3-0), mercredi à Londres, terminus d'un parcours parfait à domicile en phase de ligue.

Enfin, l'AC Milan, qui a battu Gérone 1 à 0 mercredi à San Siro, préserve ses chances de terminer dans les huit premiers, directement qualifiés pour les huitièmes de finale. A défaut du Top 8, l'équipe de Sergio Conceiçao est au moins assurée, avec ce court mais précieux succès et avant son déplacement à Zagreb lors de la dernière journée, de disputer les barrages.