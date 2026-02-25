L'entraîneur du Real Madrid Alvaro Arbeloa a estimé mercredi avant le barrage retour de Ligue des champions face à Benfica que Kylian Mbappé, forfait pour cette rencontre en raison de douleurs au genou gauche, devait prendre le temps de soigner sa blessure.

"Lo mejor es que pare y se recupere. No es cuestión de días, es un poco más largo".



Arbeloa, sobre la baja de Mbappé.



Agence France-Presse Clara Francey

«Nous en avons discuté avec lui et avec les médecins, et nous croyons que le mieux pour lui c'est qu'il s'arrête, qu'il se rétablisse et qu'il revienne à 100%», a déclaré Arbeloa au micro de Movistar+, diffuseur de la Ligue des champions en Espagne.

«Je ne sais pas de combien de temps il aura besoin, mais je crois que cela ne sera pas une question de jours. Ce sera un peu plus long, en espérant que ça le soit quand même le moins possible», a ajouté l'entraîneur madrilène au sujet de l'attaquant français.

Absent du groupe madrilène pour cette rencontre, Mbappé, meilleur buteur de Liga et de la Ligue des champions, est remplacé dans le onze merengue par le jeune buteur espagnol Gonzalo Garcia.

L'attaquant français, diminué par une lésion au ligament externe du genou gauche depuis fin 2025, a été contraint de déclarer forfait mardi après avoir ressenti «une douleur trop persistante» à l'entraînement, selon plusieurs sources jointes par l'AFP confirmant les informations de l'Equipe.

Le capitaine de l'équipe de France devrait ainsi être laissé au repos au moins une dizaine de jours pour se rétablir réellement, ce qu'il n'a jamais vraiment pu faire depuis son retour précipité début janvier, onze jours seulement après l'annonce de sa blessure par le club espagnol.