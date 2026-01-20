  1. Clients Privés
Ligue des champions «Mercredi, le Vélodrome va mettre ses habits de fête»

ATS

20.1.2026 - 20:12

La Ligue des champions, la vraie: mercredi au Vélodrome, où l'ambiance devrait être étourdissante, l'OM reçoit Liverpool, six fois vainqueur de l'épreuve et champion d'Angleterre en titre, avec l'ambition d'avancer vers la qualification et de prouver qu'il peut exister à ce niveau.

L'ambiance s'annonce folle mercredi soir au Vélodrome (archives).
IMAGO/SPORTPIXPRESS

Keystone-SDA

20.01.2026, 20:12

«Mercredi, c'est le foot qui sera un peu célébré, avec deux clubs extraordinaires, de la passion, de l'histoire, un stade fantastique... Tous ceux qui seront là viendront avec le sourire. Et j'espère que ceux qui ont le sang marseillais repartiront aussi avec le sourire», a résumé mardi Pierre-Emile Hojbjerg.

Le Danois de l'OM, passé par Tottenham et le Bayern Munich, en a vu d'autres. Mais l'affiche de mercredi, qui peut mettre l'OM à un pas de la qualification pour les barrages en cas de résultat positif, est forcément spéciale.

Ligue des champions. Le Bayern et le Barça sur les rangs, choc au Vélodrome

Ligue des championsLe Bayern et le Barça sur les rangs, choc au Vélodrome

«On m'a dit que les demandes de billets permettraient de remplir deux Vélodromes. Le stade va mettre ses habits de fête et on doit être à la hauteur, montrer de la personnalité, de la dignité, de l'envie», a expliqué l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi.

Le tout se fera aussi sous les yeux de plus de 3000 supporters anglais, encadrés par un dispositif de sécurité important, venus soutenir une équipe qui ne traverse pas une période très faste – quatre matchs nuls d'affilée en Premier League – et qui a encore besoin de quelques points pour assurer sa place dans le Top 8.

Alchimie perdue

L'OM, de son côté, aborde une semaine charnière avec la réception des Reds puis, samedi, celle des Sang et Or lensois, fringants leaders du championnat. Vainqueur cette saison de Newcastle et du PSG, tombé avec les honneurs contre le Real Madrid ou contre ce même PSG lors du Trophée des champions, l'OM a montré qu'il savait être à la hauteur de ce type de rendez-vous.

«J'ai beaucoup de confiance et d'ambitions pour l'OM. On ne peut pas sous-estimer le champion d'Angleterre, une équipe fantastique, avec des joueurs fantastiques, mais notre ambition est de jouer ces matchs en montrant qu'on veut les gagner», a ainsi assuré Hojbjerg en citant notamment Mohamed Salah, qui pourrait être dans le groupe convoqué par Arne Slot.

Le défi semble possible à relever, car Liverpool partage avec l'OM une certaine irrégularité dans les performances. Mais le mal est peut-être plus profond chez le champion d'Angleterre, devenu une pâle copie de l'équipe ayant illuminé le royaume l'an dernier.

Les Reds sont plus prévisibles, moins flamboyants. «Ils n'ont pas cette aura ni cette alchimie qui caractérisaient l'équipe la saison dernière, comme l'a résumé Wayne Rooney sur la BBC. Ce n'est pas la fin du monde pour Liverpool et Slot, mais c'est une période inquiétante».

Comme Burnley

Samedi à Anfield, l'entraîneur néerlandais et ses joueurs ont ainsi été sifflés après un nouveau match nul décevant, contre Burnley, avant-dernier de Premier League (1-1).

En Ligue des champions, son équipe a alterné des victoires contre les cadors (Atlético, Real Madrid, Inter Milan) et des défaites contre des adversaires réputés inférieurs (Galatasaray, PSV Eindhoven), ce qui laisse quelques espoirs à Marseille.

«Si on veut se qualifier en C1, se rapprocher des trophées, on ne doit pas penser que les matchs sont différents en fonction de l'adversaire», a assuré De Zerbi, toujours traumatisé par le visage offert par son équipe lors du premier match de 2026, perdu à domicile contre Nantes (2-0).

«On a les qualités pour mettre Liverpool en difficulté. On aura du mal, on devra se sacrifier, mais on en est capables. Il faut trouver l'équilibre entre la confiance en soi, qui ne doit jamais manquer, et l'humilité», a ajouté l'entraîneur italien. «Je n'ai jamais préparé un match pour faire match nul. Donc on vient pour gagner», a-t-il aussi assuré.

Tout de même, un point mercredi mettrait l'OM en très bonne posture avant le dernier match, à jouer à Bruges. Et on peut imaginer que ce que Burnley a fait à Anfield, l'OM peut le faire au Vélodrome.

