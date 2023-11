Borussia Dortmund a fait un petit pas vers les 8es de finale de la Ligue des champions. Vainqueurs de Newcastle 2-0, les Allemands prennent la tête dans le très relevé et très ouvert groupe F avec 7 points, devant le PSG, battu à Milan (2-1).

Milan – PSG 2-1 UEFA Champions League, Groupe F, Matchday 4 07.11.2023

Cette rencontre, qui constituait un mini derby suisse en raison des présences sur la pelouse de Gregor Kobel dans le but du BVB et de Fabian Schär au coeur de la défense des Magpies, a été globalement dominée par le Borussia. Les trois points ont été acquis grâce à des réussites de Füllkrug (26e) et Brandt (79e).

Dortmund avait bien besoin de ce succès après la claque (0-4) reçue à domicile samedi en Bundesliga contre le Bayern Munich. Pour Newcastle, la victoire impériale contre le PSG (4-1) semble bien loin après deux revers subis contre le Borussia. Mais avec 4 points au compteur, les Magpies peuvent encore y croire.

Le BVB se retrouve même au 1er rang après la défaite du PSG, battu 2-1 à San Siro par le Milan AC. Menés au score dès la 9e minute, les Milanais - avec Noah Okafor dès la 85e - ont renversé la vapeur grâce notamment à une réussite de l'éternel Olivier Giroud et se retrouvent à un point du PSG, désormais 2e. Milan avait perdu à Paris il y a deux semaines (3-0).

Le Barça manque le coche, l’Atlético cartonne

Une surprise a été enregistrée dans le groupe H. A Hambourg, où il est exilé pour ses matches à domicile, le Shakhtar Donetsk s'est imposé 1-0 contre un FC Barcelone qui avait remporté ses trois premières rencontres et pouvait valider mardi son ticket pour les 8es de finale. Le but ukrainien a été inscrit par Sikan (40e).

Le Shakhtar relance ainsi totalement ses actions. Avec 6 points, les Ukrainiens n'accusent plus que trois longueurs de retard sur leurs adversaires du jour. Le FC Porto a également profité du faux-pas des Catalans pour les rejoindre en tête du groupe, grâce à son succès (2-0) décroché face au Royal Anvers.

Porto – Antwerp 2-0 UEFA Champions League, Groupe H, Matchday 4 07.11.2023

A noter par ailleurs le carton réussi par l'Atletico Madrid, qui a écrasé le Celtic Glasgow 6-0 avec des doublés d'Antoine Griezmann et d'Alvaro Morata.

Atlético – Celtic 6-0 UEFA Champions League, Groupe E, Matchday 4 07.11.2023

Les Colchoneros ont pris les commandes dans la poule E, avec un point d'avance sur la Lazio qui a battu le Feyenoord 1-0 mardi.