Ligue des champions «On aurait peut-être dû réagir plus tôt» - Shaqiri tacle Magnin !

ATS

21.8.2025 - 08:22

Le match nul 1-1 à domicile contre Copenhague mercredi en barrage aller de la Ligue des champions laisse le FC Bâle avec des sentiments mitigés. D'un côté, les Rhénans se sentent à la hauteur de leurs adversaires, mais de l'autre il leur manque la maturité nécessaire sur la scène internationale.

Bâle – Copenhague 1-1

Bâle – Copenhague 1-1

UEFA Champions League | Playoff aller | Saison 25/26

20.08.2025

Keystone-SDA

21.08.2025, 08:22

21.08.2025, 08:35

Dominik Schmid est quelqu'un qui laisse volontiers libre cours à ses émotions. Mais là, il ne savait pas ce qu'il devait ressentir. Son équipe venait de manquer l'occasion de prendre ses aises avant un match retour qui s'annonce compliqué. Il était «un peu énervé», soulignait-il à l'interview, car il y avait mieux à faire.

Le défenseur de 27 ans pensait à la bonne entame, avec l'ouverture du score précoce: «nous étions meilleurs en première mi-temps, nous avons bien défendu et n'avons pratiquement pas donné d'opportunités à nos adversaires». Mais son équipe n'a pas pu maintenir ce rythme élevé, et les Danois sont entrés de mieux en mieux dans le jeu.

L'égalisation a été particulièrement rageante pour les Bâlois, une erreur dans la construction en étant à l'origine. Et le manque de concentration a également valu au FCB d'évoluer en infériorité numérique dès la 82e minute. Après l'expulsion d'Adjetey, la troupe de Ludovic Magnin pouvait même se réjouir du match nul. «Il était clair que des détails allaient faire la différence», a lâché Schmid, pour qui le courage nécessaire devant le but adverse a fait défaut.

Ligue des champions. Balle au centre à domicile : Copenhague sera l’Everest bâlois

Ligue des championsBalle au centre à domicile : Copenhague sera l’Everest bâlois

La pique de Shaqiri

Ses coéquipiers étaient du même avis. «Le résultat est correct», a résumé de son côté Xherdan Shaqiri. «Nous nous sommes en partie compliqués la vie. Mais ils n'ont pas non plus livré un sans-faute», a poursuivi le capitaine rhénan, qui souhaitait lui aussi plus de sang-froid devant le but adverse lors du match retour.

Après le carton rouge, Shaqiri s'est précipité au bord du terrain pour discuter avec le staff technique. Il s'est visiblement énervé contre le fait que Jonas Adjetey, averti une première fois peu avant la pause, n'ait pas été remplacé plus tôt. «Le match était marqué par des duels, nous aurions peut-être dû réagir plus tôt», a déclaré Shaqiri, lançant ainsi une pique à Ludo Magnin.

Avec son erreur avant l'égalisation et son carton rouge, Adjetey, 21 ans, a été le héros malheureux du match. Mais on a également pu voir chez d'autres joueurs du FCB qu'ils manquaient de maturité pour la scène internationale. «Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils participaient à une rencontre avec un tel enjeu», a rappelé Shaqiri. «On a senti une légère nervosité.»

Ligue des champions. L'heure de vérité pour Ludovic Magnin

Ligue des championsL'heure de vérité pour Ludovic Magnin

Tout est encore possible

Une phrase revenait cependant souvent dans l'analyse des Bâlois: tout est encore possible. Certes, l'équipe n'a pas réussi à décrocher le succès espéré, mais elle n'a rien perdu non plus. «Nous savons maintenant que nous pouvons tenir tête à Copenhague», a glissé Schmid. Shaqiri a lui aussi assuré que le FCB ne se cacherait certainement pas mercredi prochain dans la capitale danoise.

Le FC Bâle doit maintenant s'inspirer de ce que Young Boys avait réalisé il y a un an. Les Bernois avaient assuré leur place dans la phase de ligue de la Ligue des champions en allant s'imposer 1-0 à Istanbul face au Galatasaray dans un barrage retour qui s'annonçait plus périlleux encore. Mais YB avait eu la bonne idée de s'imposer (3-2) à l'aller à domicile...

Ludovic Magnin : «On est encore en vie pour le retour»

Ludovic Magnin : «On est encore en vie pour le retour»

Le nouvel entraîneur du FC Bâle revient sur le match nul face à Copenhague en Ligue des champions.

20.08.2025

