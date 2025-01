Directeur sportif de Young Boys, Steve von Bergen ne se voilait pas la face à l'heure de tirer le bilan de cette Ligue des champions 2024/25. «Ces matches étaient quelques crans trop hauts pour nous», a lâché le Neuchâtelois mercredi après la huitième défaite subie en huit sorties par le champion de Suisse.

Young Boys – Étoile Rouge 0-1 UEFA Champions League // Matchday 8 // Saison 24/25 29.01.2025

Keystone-SDA, ssch, ats ATS

Steve von Bergen, pourquoi cela n'a-t-il pas suffi non plus contre l'Etoile Rouge Belgrade?

«Parce que nous avons livré une performance insuffisante.»

L'année dernière, YB passait l'hiver en tant qu'Européen pour la première fois après une phase de groupes de la Ligue des champions. Aujourd'hui, il se retrouve à la 36e et dernière place de la compétition réformée, avec 0 point. Que s'est-il passé?

«Même lorsque nous étions au top en Super League, la Ligue des champions n'a jamais été facile. Nous avons peut-être réussi l'un ou l'autre exploit à domicile, comme contre Manchester United ou la Juventus. Mais maintenant, nous vivons une phase difficile en championnat, et nous jouons au niveau international contre des adversaires qui sont en forme. Cela fait une grande différence.»

YB a souvent semblé dépassé dans cette Ligue des champions. Etait-il à sa place?

«Nous méritions de participer à la Ligue des champions, car nous avons réalisé de très bonnes performances lors des qualifications contre le Galatasaray Istanbul. Mais nous avons nos problèmes en championnat, et l'écart avec les équipes européennes est trop grand en ce moment. Nous devons maintenant laisser la Ligue des champions derrière nous et nous concentrer sur les matches importants en Super League.»

Etes-vous donc heureux d'en avoir terminé avec cette surcharge de travail?

«Nous ne sommes pas contents d'avoir été éliminés de la Ligue des champions. Quand tu te qualifies, tu sais que ce sera normalement difficile d'atteindre la phase à élimination directe, mais c'est toujours un honneur d'y participer. De ce point de vue, nous pouvons être fiers. Bien sûr, les matches ont été une lourde charge pour nous, mais de telles expériences sont très précieuses pour nos joueurs.»

La Ligue des champions est-elle arrivée trop tôt pour cette équipe?

«Non, non. Nous savons quand la Ligue des champions commence. Si elle était arrivée trop tôt, nous n'aurions pas été en mesure de réaliser des performances comme celles contre Galatasaray. Mais nous avons affronté Aston Villa, l'Atalanta et le FC Barcelone, soit des équipes de premier plan contre lesquelles nous ne pouvons pas rivaliser pour le moment. C'est notre réalité.»

Avec les enseignements que vous avez tirés de ces huit matches, feriez-vous quelque chose de différent aujourd'hui?

«Non. Nous nous sommes qualifiés, ce qui est un grand succès pour un club suisse. Bien sûr, il y a sans doute des choses que l'on aurait pu aborder différemment, mais le problème aujourd'hui n'est pas seulement la Ligue des champions, mais aussi et surtout la situation et le classement en championnat.»

YB peut-il apprendre quelque chose lorsqu'il n'a aucune chance comme à l'extérieur à Barcelone ou à domicile contre l'Atalanta?

«Absolument. L'intensité et la qualité technique, le sérieux avec lequel ces équipes ont joué pendant 90 minutes; c'était impressionnant. Après le 0-5 contre Barcelone, il y a eu pas mal de critiques. Mais je pense que nous ne sommes pas les seuls à qui cela est arrivé. Nous devons essayer d'en tirer quelque chose et de l'adapter à notre niveau. Mais nous devons aussi admettre que les matches étaient tout simplement quelques crans trop haut pour nous.»

Certains médias ont estimé qu'YB faisait même honte à la Suisse...

«C'est clair qu'il y a des critiques, nous n'embellissons pas non plus la situation en interne. Nous ne sommes pas fiers d'être éliminés avec 0 point. Nous avons représenté la Suisse et après Galatasaray, nous étions tous heureux. Aujourd'hui, nous sommes là et nous devons dire que cela fait mal.»

En quatre matches sous la houlette du nouvel entraîneur Giorgio Contini, YB n'a pas encore réussi à marquer. L'attaque semble bien le plus grand chantier...

«En début de saison, nous avons beaucoup parlé de la défense, aujourd'hui nous parlons de notre compartiment offensif. Oui, nous n'avons encore marqué aucun but avec Giorgio, mais nos joueurs ont de la qualité, j'en suis convaincu, ils l'ont déjà montré. Il s'agit maintenant de retrouver cette joie de jouer vers l'avant, de se créer des occasions de but et de mettre nos adversaires sous pression. Comme nous avons réussi à le faire à domicile contre Winterthour, mais malheureusement sans marquer. C'est à nous de trouver la clé pour que nous marquions à nouveau des buts, et j'espère que nous la trouverons dès ce week-end contre Lausanne.»