Grand classique des dernières années, Manchester City-Real Madrid mardi (21h00) domine de son prestige les barrages de Ligue des champions. Ceux-ci sont pimentés par un match franco-français entre le Paris Saint-Germain et le grand débutant, le Stade Brestois d'Edimilson Fernandes.

Manchester City aura fort à faire contre le Real Madrid en barrages. IMAGO/Visionhaus

AFP ATS

D'autres duels opposent d'anciens vainqueurs du trophée, Juventus-PSV, Celtic-Bayern ou Feyenoord-AC Milan, mais City (2023) et le Real (2024) sont les deux derniers clubs couronnés et des géants d'aujourd'hui, quand les palmarès du PSV Eindhoven (C1 1988) et surtout du Celtic (1967) et du Feyenoord (1970) remontent à des époques bien plus lointaines.

Les yeux des fans de football de toute la planète seront donc braqués sur le cinquième City-Real joué en six saisons. Chaque club en a remporté deux, et les Madrilènes s'étaient qualifiés pour les demi-finales l'an dernier en passant aux tirs au but). L'année précédente, l'équipe de Pep Guardiola avait dynamité les «Merengues» en demi-finales (1-1/4-0) sur la route de leur première coupe aux grandes oreilles.

Mais la forme du moment place les partenaires de Kylian Mbappé en position de favoris. Le buteur français a trouvé la mire et sa vitesse de croisière, avec neuf buts en 2025 toutes compétitions confondues et le trophée de meilleur joueur de Liga en janvier.

City à la peine

Les Sky Blues de Pep Guardiola sont à la peine en Premier League, seulement cinquièmes. Manuel Akanji et Cie restent sur une correction à Arsenal (5-1) et une victoire difficile contre un club de milieu de tableau de 3e division, Leyton Orient (2-1), en «Cup».

Mais leur buteur Erling Haaland est en train de se réveiller. Après un passage à vide en novembre-décembre (5 buts en club en deux mois) le Norvégien vient de marquer six fois en sept matches.

Avant cette affiche, ces barrages d'accession aux huitièmes de finale s'ouvrent sur un duel franco-français entre Brest et le Paris Saint-Germain mardi (18h45).

Pour leur toute première campagne européenne, les Brestois rêvaient de plus d'exotisme qu'un adversaire qu'ils croisent souvent, et qui vient de les corriger chez eux 5-2 le 1er février en Ligue 1 française. Grand favori de cette quatrième confrontation entre clubs français en Coupe d'Europe, le PSG assure se méfier de Brest, «une très bonne équipe, difficile à jouer», selon Luis Enrique.

Quelques duels équilibrés

Dans les autres barrages, le Bayern Munich et ses six C1, guidé par son buteur anglais Harry Kane, est très largement favori face au Celtic. L'AC Milan aux sept couronnes, redynamisé par son nouvel entraîneur Sergio Conceição, part également avec les faveurs du pronostic contre le Feyenoord.

La Juventus Turin (C1 1985 et 1996) aura aussi un avantage psychologique contre le PSV Eindhoven. Les trois autres confrontations sont plus équilibrées entre l'AS Monaco et le Benfica Lisbonne, le Sporting et le Borussia Dortmund ainsi que les outsiders du FC Bruges et de l'Atalanta Bergame.