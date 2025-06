Deux jeunes TikTokeurs belges ont défié la sécurité de l’Allianz Arena à Munich en se cachant dans les toilettes pendant plus d’une journée pour assister gratuitement à la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan samedi dernier.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Neal Remmerie et Senne Haverbeke, deux jeunes TikTokeurs belges, ont réalisé un exploit aussi insolite qu’audacieux le week-end dernier à Munich : ils sont parvenus à assister à la finale de la Ligue des champions… sans le moindre billet !

Alors que des milliers de supporters ont déboursé des centaines, voire des milliers de francs pour voir s’affronter le PSG et l’Inter Milan à l’Allianz Arena, Neal et Senne ont préféré miser sur la débrouille et la discrétion. Leur plan ? Se cacher dans les toilettes du stade, la veille du match, et y rester jusqu’au coup d’envoi, ou presque.

Après avoir infiltré le stade en se faisant passer pour des agents de maintenance - gilets de sécurité sur le dos - et accroché une pancarte «toilettes hors service» sur la porte menant à leurs WC, les deux compères se sont enfermés… pour 27 heures d’attente, dans des conditions pour le moins extrêmes.

«On avait pris un sac à dos rempli de snacks, et on passait le temps en jouant sur nos téléphones. Par moments, on devait rester complètement silencieux, car des membres du personnel utilisaient les toilettes juste à côté. On a donc entendu... beaucoup de caca», a expliqué Neal, encore hilare, à «VRT News».

Avant de poursuivre : «La lumière restait allumée en permanence, et la position assise était vraiment inconfortable, donc il était impossible de dormir. C’était assez dur, physiquement et mentalement.»

Le jour du match, le duo a attendu que les premiers supporters arrivent pour sortir discrètement de sa cachette et se fondre dans la masse. Résultat : les jeunes Belges ont assisté en direct à la large victoire du PSG (5-0), dans une ambiance de folie. «Nous étions avec les supporters parisiens. C’était le plus beau match de football que nous ayons jamais vu», a confié Neal au média flamand de service public.

Le résumé vidéo de la finale :