«On a perdu parce que le foot c'est un sport de merde»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Luis Enrique cash «On a perdu parce que le foot c'est un sport de merde»

Clara Francey

21.1.2026

«C'est un résultat très, très, très injuste» pour le PSG qui a dominé, a pesté l'entraîneur Luis Enrique après la défaite contre le Sporting Portugal (2-1) mardi en Ligue des champions.

Sporting CP – PSG 2-1

Sporting CP – PSG 2-1

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

20.01.2026

Agence France-Presse

21.01.2026, 00:20

21.01.2026, 00:26

«On a perdu parce que le foot c'est un sport de merde, parfois injuste», s'est exclamé Luis Enrique en conférence de presse, avant d'insister: «C'est un résultat très très très injuste.»

«Ça a été le meilleur match à l'extérieur cette saison, on a surmonté l'adversaire, un très bon adversaire mais on méritait de gagner ce match, clairement», a-t-il ajouté.

«Le match se gagne quand tu mets des buts», a-t-il regretté, admettant un manque d'efficacité. Néanmoins, a-t-il poursuivi, «je suis très fier de mes joueurs, c'est cette personnalité dont on a besoin, je suis très confiant dans ce que sera l'avenir, parce qu'avec ce caractère on est prêts pour être compétitifs quelque soit le match et le stade».

«On a tout bien fait, on a été agressifs en défense, calmes et tranquilles, on a dominé du début à la fin, sauf peut-être dans les cinq dernières minutes car avec la frustration on fait des erreurs, parce que moi-même sur le banc j'étais frustré», a expliqué le coach.

Côté Sporting, l'entraîneur Rui Borges a dit comprendre la frustration parisienne. «Ils ont fait un beau match avec des buts annulés (trois, NDLR), des occasions, mais le foot est fait de stratégie. En championnat portugais, nous faisons parfois face à des blocs bas, et là nous l'avons fait très bien ce bloc bas», a-t-il dit.

«En deuxième mi-temps on est rentrés avec plus de courage, j'ai dit à mes joueurs de défendre en avançant davantage, en étant plus audacieux», a-t-il confié.

Ligue des champions. Jesus crucifie l'Inter, Köhn et Monaco vivent l'enfer à Madrid

Ligue des championsJesus crucifie l'Inter, Köhn et Monaco vivent l'enfer à Madrid

Les plus lus

Des dysfonctionnements étaient connus de la commune depuis 2018
Trump vante son bilan lors d'une conférence de presse décousue
Une Ukrainienne réalise le «rêve» de son père soldat à Melbourne
«On a perdu parce que le foot c'est un sport de merde»
Jesus crucifie l'Inter, Köhn et Monaco vivent l'enfer à Madrid
Kate accueille des champions du monde, William se salit les mains à la ferme