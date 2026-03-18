Liverpool «aurait pu gagner 10-0» contre Galatasaray mercredi, mais l'essentiel c'est que les joueurs se soient «battus les uns pour les autres», a déclaré l'attaquant Hugo Ekitiké, disant avoir «hâte» d'affronter son ancien club, le PSG, en quarts de Ligue des champions.

Liverpool – Galatasaray 4-0 UEFA Champions League | 8e de finale retour | Saison 25/26 18.03.2026

Agence France-Presse Clara Francey

Les Reds, battus 1-0 en huitième de finale aller à Istanbul, ont étouffé Galatasaray (4-0) et le score aurait pu être encore plus lourd tant les locaux ont multiplié les occasions de but à Anfield. «On aurait pu gagner 10-0. On a manqué quelques occasions, mais on a quand même bien joué, on peut être fiers de nous», a réagi Ekitiké au micro de TNT Sports.

«On s'est battus les uns pour les autres et c'est pour ça qu'on a gagné ce soir», a analysé le deuxième buteur de la soirée. «Nous devons faire ça à chaque match désormais». «J'ai hâte d'y être», a ajouté l'international français de 23 ans à l'évocation du duel face au PSG, un de ses anciens clubs.

Est-il revanchard? «Ça reste un club que j'aime et c'est bien de les retrouver à ce stade là de la compétition», a-t-il développé sur Canal+. Contre le champion d'Europe, il faudra «un peu comme aujourd'hui, montrer de la cohésion, être solidaires, faire un travail d'équipe».

«Je les ai vus jouer contre Chelsea. C'est une très bonne équipe mais on a montré aujourd'hui qu'on était capable de tout», a déclaré le milieu hongrois Dominik Szoboszlai sur TNT Sports en parlant du PSG. Contre Galatasaray, «nous avons montré la marche à suivre, là où nous voulons aller, ce qu'on veut montrer à tout le monde», a-t-il dit.