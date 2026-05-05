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Avant d’affronter le PSG Le Bayern Munich «veut rendre ce moment inoubliable»

ATS

5.5.2026 - 18:48

«On veut rendre ce moment inoubliable», a glissé mardi l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany à la veille de recevoir le Paris Saint-Germain en demi-finale retour de la Ligue des champions. Les Munichois ont un but de retard à rattraper face au tenant du titre.

Vincent Kompany veut rendre la demi-finale face au PSG «inoubliable».
Vincent Kompany veut rendre la demi-finale face au PSG «inoubliable».
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

05.05.2026, 18:48

Après le gala offensif (victoire parisienne 5-4) proposé à l'aller et qui a enthousiasmé la planète foot, le Bayern doit s'imposer sur sa pelouse de l'Allianz Arena avec au moins un but d'écart pour aller en prolongation, et deux pour se qualifier pour la finale avant les tirs au but.

«Cette équipe a une bonne relation avec ses fans. Il y a ce sentiment que l'on veut essayer d'atteindre ensemble cette nouvelle étape», a souligné Vincent Kompany, sur le banc du Bayern depuis juillet 2024.

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«En tout début de saison, peu de gens pensaient que l'on aurait encore une chance de nous qualifier pour la finale de la Ligue des champions avant le dernier match à domicile. Nous sommes là», a ajouté le technicien belge.

«On a déjà vécu de tels moments incroyables, et c'est pour ça que les fans pensent que l'équipe est capable de le faire demain. On veut rendre ce moment inoubliable», a-t-il insisté, comptant sur le soutien des 75'000 spectateurs attendus mercredi.

«Un football attractif»

«Notre façon de jouer nous a amené là où l'on est actuellement. Donc je ne pense pas que l'on doive changer quelque chose. On veut jouer un football attractif, un football offensif», a estimé le défenseur central Jonathan Tah, à la question de savoir s'il s'attend à un match différent de l'aller.

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«Évidemment, c'est aussi très exigeant, pour nous les défenseurs, mais aussi pour les joueurs offensifs qui viennent défendre très bas. C'est notre façon de jouer et on ne va rien y changer», a ajouté Tah.

Pour Vincent Kompany, la physionomie du match retour, par rapport à celle extrêmement offensive de l'aller, dépendra «totalement des deux équipes». «S'il y a un moment dans le match où l'équipe adverse décide de reculer un peu, de laisser du temps pour être plus compacte, il est possible que la physionomie du match change», a estimé Kompany.

«Ca sera le cinquième match contre eux. Ils se sont toujours joués sur des détails. Ca s'est ouvert sur le dernier match, mais pour les autres, il y a eu la même intensité. Si on parle de l'idée de jeu, je ne vois pas pourquoi ils changeraient», a conclu Kompany.

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