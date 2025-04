«On a souffert à cause de nous», mais «on n'a pas eu peur», a retenu le défenseur du Paris SG, Achraf Hakimi, après la qualification en demi-finale de Ligue des champions acquise aux dépens d'Aston Villa, malgré la défaite 3-2 mardi à Birmingham.

Aston Villa – PSG 3-2 UEFA Champions League // Quart de finale retour // Saison 24/25 15.04.2025

Agence France-Presse Clara Francey

Les Parisiens, vainqueurs 3-1 au match aller, ont mené 2-0 lors du quart de finale retour avant d'encaisser trois buts. «Non, non, on n'a pas eu peur. On savait qu'aujourd'hui c'était un match pour souffrir, on a souffert un petit peu à cause de nous, mais on est content de la manière dont l'équipe a réagi à cela», a réagi Hakimi en zone mixte.

La défaite à Birmingham a laissé un goût amer à certains joueurs du PSG, dont Ousmane Dembélé qui a pesté contre le relâchement de son équipe. Elu homme du match (MOTM), l'attaquant de l'équipe de France n'a pas cherché à masquer sa frustration au moment de poser avec son trophée, affichant clairement une tête d'enterrement.

«Ce n'est pas possible qu'une équipe comme nous, qui veut gagner la Ligue des champions, commence la seconde période en encaissant deux buts comme ça, aussi vite», a déclaré Hakimi.

L'équipe du PSG «doit apprendre pour la suite» de la compétition, a relevé l'international marocain. «Pour gagner cette Ligue des champions, on doit souffrir».

Le club de la capitale se retrouve en demi-finale pour la deuxième année consécutive et «cela montre le travail que le PSG a fait», malgré les nombreux changements intervenus sous Luis Enrique, a ajouté Hakimi.

Le défenseur s'est montré très élogieux envers son gardien Gianluigi Donnarumma, auteur de plusieurs parades déterminantes en seconde période.

«C'est un grand gardien, aujourd'hui, il l'a encore montré. Il y a beaucoup de gens qui doutent de lui, mais nous, on n'a jamais douté, on sait qu'il est un des meilleurs gardiens du monde», a-t-il dit.

Au tour suivant, le PSG affrontera le Real Madrid ou Arsenal, mais Hakimi n'a pas de préférence. «La vérité, on s'en fout», a-t-il répondu en s'excusant pour le vocabulaire utilisé. «Pour gagner cette compétition, on doit jouer contre les meilleurs, les deux sont de grandes équipes».