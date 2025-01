Affiches garanties: le système par paires du tirage au sort des barrages de Ligue des champions promet Brest ou Monaco au Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ou le Real Madrid à Manchester City, vendredi (12h00) à Nyon.

D'autres chocs pourraient sortir des boules de l'UEFA, puisque l'AC Milan et le PSV Eindhoven sont destinés à affronter l'un le Feyenoord Rotterdam, l'autre la Juventus Turin, soit une chance sur deux d'avoir un barrage 100% néerlandais et un autre 100% italien.

Le duel franco-français lui est assuré, reste à savoir lequel. Le PSG a terminé la phase de ligue en boulet de canon, 4-2 contre City puis 4-1 à Stuttgart pour arracher la 15e place et figurer parmi les têtes de série de ce tirage, où les clubs ont deux adversaires possibles: les 9e et 10e contre les moins bien classés (23e ou 24e), les 11e et 12e contre les 21e ou 22e, et ainsi de suite.

Paris va donc croiser le 17e ou le 18e, soit Monaco soit Brest ! Match aller le 11 ou 12 février, match retour au Parc des Princes le 18 ou le 19, privilège de la tête de série.

«On espère Benfica, le PSG, on les connaît, on les joue assez en Ligue 1. Tu m'as miné le moral, là», a plaisanté le Brestois Pierre Lees-Melou au micro de Canal Plus. «Ça serait dommage de tomber contre Paris quand même». Un Brest-PSG est justement programmé samedi pour la 20e journée de L1.

Il s'agira du quatrième combat de l'histoire des coupes d'Europe entre clubs de Ligue 1, après Marseille-Monaco en 8e de finale de Coupe de l'UEFA 1998 (2-2/1-0), Lille-Auxerre en 8e de C3 2005 (0-1/0-0) et Lyon-Bordeaux en quart de finale de la C1 2010 (3-1/0-1), compte non tenu de la Coupe Intertoto.

Choc entre récents vainqueurs

Le vainqueur du duel hexagonal croisera ensuite en 8e de finale Liverpool ou le FC Barcelone, les deux premiers de la phase de ligue, un redoutable défi.

Un nouveau tirage au sort, le 21 février, déterminera la suite du tableau, jusqu'à la finale de Munich, le 31 mai, mais là aussi les paires sont prédéterminées, selon le nouveau système choisi cette saison par l'UEFA.

Lille, 7e et donc qualifié directement, sait ainsi déjà qu'il affrontera un des clubs parmi ces quatre: l'Atalanta Bergame, le Borussia Dortmund, le Sporting Portugal - qui l'avait battu (2-0) à la 1re journée - ou le Club Bruges.

Le plus gros choc des barrages opposera forcément deux très récents vainqueurs. Manchester City, lauréat 2023 qui a peiné pour se qualifier à la dernière journée en 22e position, héritera soit du Real, tenant du titre et vainqueur en 2022, soit du Bayern, champion d'Europe 2020 après sa victoire sur le PSG (1-0). «Quel que soit l'adversaire, c'est toujours difficile dans cette compétition», a relativisé Rodrygo, auteur d'un doublé à Brest (3-0).

Appairé à City, le Celtic Glasgow (21e) devra affronter le Bayern ou le Real. «Ce sera un énorme challenge, commente l'entraîneur Brendan Rodgers, mais nous prenons confiance et nous mènerons la vie dure aux meilleures équipes».

Si Milan sort la Juventus ou le Feyenoord, il pourrait en 8e de finale retrouver l'Inter, directement qualifié, et rejouer un nouveau derby milanais.