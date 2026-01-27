  1. Clients Privés
Ligue des champions PSG : battre Newcastle pour s'éviter bien des problèmes

ATS

27.1.2026 - 14:41

Le PSG doit absolument gagner contre Newcastle mercredi au Parc des Princes s'il veut être certain de conserver une précieuse place dans le top 8 de la Ligue des champions et ne pas laisser le doute s'installer. Les Parisiens doivent pour cela retrouver une efficacité offensive qui leur fait grandement défaut actuellement.

18 matches de Ligue des champions simultanément – seulement sur blue Sport

18 matches de Ligue des champions simultanément – seulement sur blue Sport

Journée folle le 28 janvier ! Lors de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le coup d'envoi des 18 matches sera donné à 21h00. Avec blue Sport, tu peux suivre les matches en direct et ne manquer aucun but.

23.01.2026

Keystone-SDA

27.01.2026, 14:41

Sixième avec 13 points, juste devant son adversaire du soir, le champion d'Europe en titre va batailler lors de cette soirée où tout le monde joue en même temps, tout en surveillant le résultat des autres équipes à égalité de points avec lui (sept dont Newcastle). Sans parler des équipes juste un point derrière (au nombre de deux).

Le top 8 permet d'éviter de disputer le barrage aller-retour de février entre équipes classées de la 9e à la 24e place, mais aussi de recevoir au retour, au moins en huitième de finale.

Les hommes de Luis Enrique avaient tellement bien démarré la phase de ligue (trois victoires) qu'ils pensaient évoluer en toute sérénitén. Mais une forme de tension est revenue avec le match nul à Bilbao en décembre (0-0) et la défaite sur le fil 2-1 contre le Sporting Portugal la semaine dernière.

Luis Enrique cash. «On a perdu parce que le foot c'est un sport de merde»

Luis Enrique cash«On a perdu parce que le foot c'est un sport de merde»

Sporting CP – PSG 2-1

Sporting CP – PSG 2-1

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

20.01.2026

Luis Enrique a beau avoir alors pesté contre la malchance, c'est bel et bien le manque de réalisme offensif des Parisiens, démon bien connu de la phase de ligue de la saison précédente, qui leur a coûté.

«Un moment particulier»

Contre Newcastle mercredi soir, Ousmane Dembélé et les siens doivent donc faire preuve d'efficacité, ce qui est d'autant moins évident dans un match décisif. Heureusement pour le PSG, il a son destin en main, puisque sa différence de buts de +10 lui assure quasiment le top 8 en cas de victoire.

En revanche, il retrouve avec l'équipe anglaise un adversaire qui ne lui a pas franchement réussi il y a deux ans. Le PSG, qui jouait alors des coudes dans le groupe de la mort (avant la nouvelle formule à poule unique), avait été giflé 4-1 à Saint James' Park. Et au Parc des Princes, il avait arraché le nul tant bien que mal (1-1), dans les arrêts de jeu sur un pénalty litigieux.

Le jeu physique et la science de la verticalité des Magpies avaient fait en partie déjouer le PSG, pris régulièrement dans son dos. La défense est d'ailleurs l'autre question critique du moment aux yeux de Luis Enrique et ne pas prendre de but mercredi soir pourrait s'avérer capital.

«Je crois que c'est très clair, c'est un moment particulier», admettait l'entraîneur vendredi après la difficile victoire acquise à Auxerre (1-0). «Il manque un peu de confiance et de précision pour finir les occasions. Les joueurs ne sont pas des machines, on n'a pas été précis dans les passes et dans la circulation du ballon, on peut changer cela car tout le monde connaît la qualité individuelle de l'équipe», ajoutait le coach parisien.

Luis Enrique avait dit la semaine dernière qu'il n'était pas certain que le top 8 soit souhaitable tant son équipe pourrait avoir besoin des barrages pour continuer à s'étalonner. Espérons pour les supporters parisiens que ses joueurs ne le prennent pas au mot.

Ligue des champions. Menace sur le PSG après «un film déjà vu beaucoup de fois»

Ligue des championsMenace sur le PSG après «un film déjà vu beaucoup de fois»

UHD HDR Paris Saint-Germain - Newcastle United FC
UHD HDR Paris Saint-Germain - Newcastle United FC

me 28.01. 19:55 - 00:15 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Paris Saint-Germain - Newcastle United FC

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 1j 1h et 38min 17sec

