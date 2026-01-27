Le PSG doit absolument gagner contre Newcastle mercredi au Parc des Princes s'il veut être certain de conserver une précieuse place dans le top 8 de la Ligue des champions et ne pas laisser le doute s'installer. Les Parisiens doivent pour cela retrouver une efficacité offensive qui leur fait grandement défaut actuellement.

Sixième avec 13 points, juste devant son adversaire du soir, le champion d'Europe en titre va batailler lors de cette soirée où tout le monde joue en même temps, tout en surveillant le résultat des autres équipes à égalité de points avec lui (sept dont Newcastle). Sans parler des équipes juste un point derrière (au nombre de deux).

Le top 8 permet d'éviter de disputer le barrage aller-retour de février entre équipes classées de la 9e à la 24e place, mais aussi de recevoir au retour, au moins en huitième de finale.

Les hommes de Luis Enrique avaient tellement bien démarré la phase de ligue (trois victoires) qu'ils pensaient évoluer en toute sérénitén. Mais une forme de tension est revenue avec le match nul à Bilbao en décembre (0-0) et la défaite sur le fil 2-1 contre le Sporting Portugal la semaine dernière.

Sporting CP – PSG 2-1 UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26 20.01.2026

Luis Enrique a beau avoir alors pesté contre la malchance, c'est bel et bien le manque de réalisme offensif des Parisiens, démon bien connu de la phase de ligue de la saison précédente, qui leur a coûté.

«Un moment particulier»

Contre Newcastle mercredi soir, Ousmane Dembélé et les siens doivent donc faire preuve d'efficacité, ce qui est d'autant moins évident dans un match décisif. Heureusement pour le PSG, il a son destin en main, puisque sa différence de buts de +10 lui assure quasiment le top 8 en cas de victoire.

En revanche, il retrouve avec l'équipe anglaise un adversaire qui ne lui a pas franchement réussi il y a deux ans. Le PSG, qui jouait alors des coudes dans le groupe de la mort (avant la nouvelle formule à poule unique), avait été giflé 4-1 à Saint James' Park. Et au Parc des Princes, il avait arraché le nul tant bien que mal (1-1), dans les arrêts de jeu sur un pénalty litigieux.

Le jeu physique et la science de la verticalité des Magpies avaient fait en partie déjouer le PSG, pris régulièrement dans son dos. La défense est d'ailleurs l'autre question critique du moment aux yeux de Luis Enrique et ne pas prendre de but mercredi soir pourrait s'avérer capital.

«Je crois que c'est très clair, c'est un moment particulier», admettait l'entraîneur vendredi après la difficile victoire acquise à Auxerre (1-0). «Il manque un peu de confiance et de précision pour finir les occasions. Les joueurs ne sont pas des machines, on n'a pas été précis dans les passes et dans la circulation du ballon, on peut changer cela car tout le monde connaît la qualité individuelle de l'équipe», ajoutait le coach parisien.

Luis Enrique avait dit la semaine dernière qu'il n'était pas certain que le top 8 soit souhaitable tant son équipe pourrait avoir besoin des barrages pour continuer à s'étalonner. Espérons pour les supporters parisiens que ses joueurs ne le prennent pas au mot.