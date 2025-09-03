  1. Clients Privés
Terrible désillusion Ulisses Garcia ne disputera pas la Ligue des champions

ATS

3.9.2025 - 21:16

L’avenir d’Ulisses Garcia à Marseille s’annonce laborieux. L’international suisse ne figure pas, en effet, sur la liste des joueurs phocéens qui disputeront la phase de ligue de la Ligue des Champions. Avec la venue d’Emerson Palmieri, Champion d’Europe avec l’Italie en 2021, le Genevois se retrouve face à une concurrence très relevée comme l'illustre ce choix fort opéré par l'entraîneur Roberto De Zerbi.

,

Keystone-SDA, Rédaction blue Sport

03.09.2025, 21:16

03.09.2025, 21:41

Pour son retour en Ligue des champions, l'OM disputera son premier match sur la pelouse du Real Madrid, club le plus titré dans l'histoire de la compétition avec quinze victoires.

