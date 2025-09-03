L’avenir d’Ulisses Garcia à Marseille s’annonce laborieux. L’international suisse ne figure pas, en effet, sur la liste des joueurs phocéens qui disputeront la phase de ligue de la Ligue des Champions. Avec la venue d’Emerson Palmieri, Champion d’Europe avec l’Italie en 2021, le Genevois se retrouve face à une concurrence très relevée comme l'illustre ce choix fort opéré par l'entraîneur Roberto De Zerbi.

🚨 OFFICIEL ! 𝗩𝗢𝗜𝗖𝗜 𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗢𝗠 𝗜𝗡𝗦𝗖𝗥𝗜𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗚𝗡𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 ! 🌟💙🤍



Sont absents :



❌ Ulisses Garcia 🇨🇭

❌ Pol Lirola 🇪🇸

❌ Amine Harit 🇲🇦

❌ Neal Maupay 🇫🇷



Pour son retour en Ligue des champions, l'OM disputera son premier match sur la pelouse du Real Madrid, club le plus titré dans l'histoire de la compétition avec quinze victoires.