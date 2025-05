Quarante-sept personnes ont été interpellées dans la nuit de mercredi à jeudi après la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions, et trois personnes blessées en marge des célébrations, dont un mineur au pronostic vital engagé, a appris l'AFP auprès de la préfecture de police de Paris et du parquet.

Peu après minuit, une voiture a percuté plusieurs piétons près des Champs-Elysées dans des circonstances qui restent à éclaircir alors que les supporters du PSG fêtaient la victoire de leur équipe face à Arsenal (1-0, 2-1), en blessant trois, ont indiqué ces sources. Selon le parquet de Paris, l'un d'eux, un mineur, au pronostic vital engagé, a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière.

Une enquête a été ouverte pour «violences avec arme ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, violences avec arme ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, délit de fuite et non-assistance à personne en danger», a précisé le parquet.

Les faits se sont déroulés «rue Christophe Colomb», dans le 8e arrondissement, perpendiculaire à l'avenue des Champs-Elysées, lorsqu'un «véhicule Mercedes, dans des circonstances à établir», a percuté plusieurs piétons «en blessant trois» avant de prendre la fuite en direction de l'avenue Marceau, a expliqué la préfecture de police.

«Ledit véhicule a été immobilisé par la densité des supporters. Deux individus, le conducteur et un passager, ont pris la fuite à pied abandonnant leur voiture à la colère de la foule, laquelle a été incendiée et entièrement détruite», a détaillé la PP.

Plus tard, «plusieurs groupes hostiles se sont formés pour commettre des dégradations et s'en prendre aux forces de l'ordre, jetant de nombreux projectiles dans leur direction» avant d'être dispersés vers 3h du matin, a poursuivi la préfecture de police.

Au total, selon un bilan actualisé, quatre véhicules ont été dégradés. Parmi les interpellées, 29 personnes ont été placées en garde à vue, a appris l'AFP de source policière.

Plus de 2000 policiers mobilisés

Plus de 2'000 policiers, gendarmes et pompiers étaient mobilisés pour ce match, à la veille des cérémonies commémoratives du 8 mai 1945.

Durant la rencontre, «quelques milliers» de supporters sans billets s'étaient massés aux abords du Parc des Princes. Après le premier but parisien, les esprits se sont échauffés et les forces de l'ordre sont intervenues pour rétablir la circulation porte de Saint-Cloud, mais sans «aucun incident majeur», selon la préfecture de police. Le périphérique intérieur et extérieur a un temps été bloqué par une centaine de personnes.

A Fontainebleau, «environ 500 personnes se sont regroupées hier soir dans le centre-ville, après la victoire du PSG, donnant lieu à quelques dégradations de véhicules et de mobiliers urbains mais aussi à des rixes», a indiqué une source policière en Seine-et-Marne, indiquant que les agents ont «fait usage de gaz lacrymogènes pour les disperser».