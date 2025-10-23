  1. Clients Privés
Ligue des champions Pluie de buts ! Une 3e journée qui restera gravée dans les annales

ATS

23.10.2025 - 11:48

Lors de la 3e journée de la Ligue des champions, pas moins de 71 buts ont été inscrits en 18 matches. Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, a battu son record de réussite.

Leverkusen – PSG 2-7

Leverkusen – PSG 2-7

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Keystone-SDA

23.10.2025, 11:48

23.10.2025, 11:56

Les statistiques sont d'autant plus remarquables que trois matches de la troisième journée se sont terminés sur le score de 0-0. Six matches ont donné lieu à cinq goals ou plus, le plus grand nombre de buts ayant été marqué par le PSG contre le Bayer Leverkusen (7-2).

Ligue des champions. Le PSG, l’Inter et Arsenal font le plein dans une soirée de folie !

Ligue des championsLe PSG, l’Inter et Arsenal font le plein dans une soirée de folie !

Selon l'UEFA, la première journée de la saison en cours et la cinquième journée de la saison précédente avaient été les plus prolifiques, avec 67 réalisations en 18 matches. Avant la restructuration de la Ligue des champions, les équipes s'affrontaient encore dans une phase de groupes composée de 16 matches par journée.

L'UEFA précise que toutes les statistiques se réfèrent aux matches de la phase de groupes entre 1992/93 et 2023/24 ainsi qu'à ceux de la phase de ligue à partir de 2024/25.

Ligue des champions. Les Reds et les Blues déroulent, le Real et le Bayern reçus trois sur trois

Ligue des championsLes Reds et les Blues déroulent, le Real et le Bayern reçus trois sur trois

Les matches les plus prolifiques de cette 3e journée

Chelsea – Ajax 5-1

Chelsea – Ajax 5-1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Frankfurt – Liverpool 1-5

Frankfurt – Liverpool 1-5

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

PSV – Napoli 6-2

PSV – Napoli 6-2

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Copenhague – Dortmund 2-4

Copenhague – Dortmund 2-4

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Barcelona – Olympiacos 6-1

Barcelona – Olympiacos 6-1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

