Polémique XXL à Munich: les décisions de l’arbitre expliquées

Paris a frappé un énorme coup à Munich. Dans une Allianz Arena en fusion mais rapidement climatisée, entre polémiques d’arbitrage et un Bayern sans solution, il n’a fallu que trois minutes à Dembélé et Kvaratskhelia pour propulser le PSG vers Budapest. Voici les moments clés de ce choc européen.

Bayern – PSG 1-1 UEFA Champions League | Demi-finale retour | Saison 25/26 06.05.2026

Nicolas Barman, Munich Barman Nicolas

Main, rouge évité : les décisions arbitrales décryptées

Entre la 28e et la 30e minute, deux décisions fortes de João Pinheiro ont enflammé les débats. Au final, l’arbitre a appliqué le règlement… tout en écoutant, à tort, son assistant sur l’une des deux actions litigieuses.

La première situation intervient à la 29e minute. Konrad Laimer récupère le ballon avant de tenter une passe, contrée par le bras de Nuno Mendes. Si la faute avait été sanctionnée, le latéral parisien aurait très probablement écopé d’un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion après son avertissement précoce pour une faute sur Michael Olise.

Mais João Pinheiro fait un autre choix et accorde finalement une faute… au Bayern. En cause : le signalement de son assistant, qui estime que Laimer s’est d’abord aidé du bras pour contrôler le ballon. Une lecture contestée, images à l’appui, qui a influencé la décision finale et privé le Bayern d’une supériorité numérique.

29e : la "main" de Laimer sifflée par M. Pinheiro qui a sauvé Nuno Mendes 06.05.2026

La main de João Neves

Moins de deux minutes plus tard, une nouvelle action fait monter la température dans l’Allianz Arena. Sur un dégagement de Vitinha dans la surface parisienne, João Neves, dos au jeu, dévie le ballon du bras.

Une situation qui fait débat, mais qui s’explique par le règlement. Selon l’IFAB, lorsqu’un joueur touche le ballon de la main après une action de l’un de ses coéquipiers, « il ne s’agit pas d’une main » — sauf si le ballon entre directement dans le but ou si le joueur marque dans la foulée. Règlement en main, João Pinheiro a donc tranché correctement. De quoi calmer, au moins en partie, la polémique.

30 secondes de plus ?

Malgré la pression, João Pinheiro a globalement tenu son match, avec ses qualités comme ses limites. On peut toutefois relever qu’après l’égalisation du Bayern, une trentaine de secondes supplémentaires pour offrir une dernière opportunité aux Bavarois n’aurait pas été de trop. L’arbitre a finalement choisi de siffler la fin sans prolonger le suspense, pour le plus grand soulagement du camp parisien.

Le rendez-vous manqué d’Olise

Autre fait marquant du match, on notera la mauvaise performance de Michael Olise. Incapable de répéter sa performance de l’aller, le numéro 17 du Bayern est passé à côté. Bien contenu par Nuno Mendes et Fabian Ruiz, Olise n’a presque jamais fait de différence.

Il a connu une entame compliquée, avec plusieurs pertes de balle inhabituelles. Au quart d’heure de jeu, après un bon enchaînement, il « oublie » de centrer et perd le ballon, avant d’afficher son agacement envers ses coéquipiers et le quatrième arbitre.

Malgré deux tentatives intéressantes, son lob manqué à la 35e minute face à un but vide a confirmé qu’il n’était clairement pas dans un grand soir.