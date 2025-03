Porté par ses stars, Barcelone se régale contre Benfica

Le FC Barcelone s’est aisément qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le club catalan, porté par un Lamine Yamal et un Raphinha des grands soirs, a dominé sur sa pelouse Benfica (3-1, 1-0 à l’aller) mardi lors de son huitième de finale retour.

Barcelona – Benfica 3-1 UEFA Champions League // 8e de finale retour // Saison 24/25 11.03.2025

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Porté par ses attaquants Raphinha et Lamine Yamal, Barcelone a décroché son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Catalans ont battu Benfica Lisbonne 3-1 (1-0 à l'aller).

Le Barça dispose vraiment d'une force de frappe remarquable, ce qui en fait un candidat très crédible pour soulever le trophée le 31 mai à Munich. Raphinha, auteur d'un doublé (11e/42e), est désormais le meilleur buteur de cette édition de la C1 avec 11 réussites. La pépite Lamine Yamal, qui a inscrit un but magnifique (27e) et servi le Brésilien pour l'ouverture du score, confirme pour sa part toujours plus son immense potentiel.

Zeki Amdouni, joker muet

Les visiteurs portugais ont brièvement caressé l'espoir d'un improbable exploit après le 1-1 du vétéran Otamendi (13e). Zeki Amdouni est entré en jeu à la 56e, mais l'attaquant suisse n'a pas été en mesure de modifier le cours des choses malgré une tête dangereuse à la 86e.

Le Barça affrontera au prochain tour le vainqueur de la confrontation entre Lille et Borussia Dortmund. Il y a eu 1-1 en Allemagne lors du match aller.